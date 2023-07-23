Профсоюз журналистов Египта призвал ООН расследовать гибель военкора Журавлева

Синдикат (профсоюз) журналистов Египта призвал организовать всестороннее расследование убийства военкора Ростислава Журавлева во время проведения спецоперации, а его результаты огласить мировой общественности. Об этом сказал глава профсоюза Халед аль-Бальши.
«Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами, а также других преступлений, направленных против журналистов во всем мире. Расследование должно быть беспристрастным, а его результаты преданы огласке», — цитируют слова аль-Бальши РИА Новости.
По мнению главы организации, гибель журналистов препятствует выполнению ими своего долга — озвучиванию правды с передовой. Ранее стало известно, что Журавлев будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
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