Профсоюз журналистов Египта призвал ООН расследовать гибель военкора Журавлева 23 июля 2023 в 23:21 Размер текста - 17 + В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Синдикат (профсоюз) журналистов Египта призвал организовать всестороннее расследование убийства военкора Ростислава Журавлева во время проведения спецоперации, а его результаты огласить мировой общественности. Об этом сказал глава профсоюза Халед аль-Бальши. «Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами, а также других преступлений, направленных против журналистов во всем мире. Расследование должно быть беспристрастным, а его результаты преданы огласке», — цитируют слова аль-Бальши РИА Новости. По мнению главы организации, гибель журналистов препятствует выполнению ими своего долга — озвучиванию правды с передовой. Ранее стало известно, что Журавлев будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. Синдикат (профсоюз) журналистов Египта призвал организовать всестороннее расследование убийства военкора Ростислава Журавлева во время проведения спецоперации, а его результаты огласить мировой общественности. Об этом сказал глава профсоюза Халед аль-Бальши. «Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами, а также других преступлений, направленных против журналистов во всем мире. Расследование должно быть беспристрастным, а его результаты преданы огласке», — цитируют слова аль-Бальши РИА Новости. По мнению главы организации, гибель журналистов препятствует выполнению ими своего долга — озвучиванию правды с передовой. Ранее стало известно, что Журавлев будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям