Профсоюз журналистов Египта призвал ООН расследовать гибель военкора Журавлева

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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева Фото:
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Синдикат (профсоюз) журналистов Египта призвал организовать всестороннее расследование убийства военкора Ростислава Журавлева во время проведения спецоперации, а его результаты огласить мировой общественности. Об этом сказал глава профсоюза Халед аль-Бальши.

«Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами, а также других преступлений, направленных против журналистов во всем мире. Расследование должно быть беспристрастным, а его результаты преданы огласке», — цитируют слова аль-Бальши РИА Новости.

По мнению главы организации, гибель журналистов препятствует выполнению ими своего долга — озвучиванию правды с передовой. Ранее стало известно, что Журавлев будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

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Синдикат (профсоюз) журналистов Египта призвал организовать всестороннее расследование убийства военкора Ростислава Журавлева во время проведения спецоперации, а его результаты огласить мировой общественности. Об этом сказал глава профсоюза Халед аль-Бальши. «Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами, а также других преступлений, направленных против журналистов во всем мире. Расследование должно быть беспристрастным, а его результаты преданы огласке», — цитируют слова аль-Бальши РИА Новости. По мнению главы организации, гибель журналистов препятствует выполнению ими своего долга — озвучиванию правды с передовой. Ранее стало известно, что Журавлев будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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