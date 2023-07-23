Бастрыкин поручил представить военкора Журавлева к награде «Доблесть и отвага» посмертно

24 июля 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

СК завели уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ. Об этом сообщили в СК РФ. «СК России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ, сообщили агентству в ведомстве», — передают информацию СК РИА Новости. Также уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить военкора посмертно ведомственной наградой «Доблесть и отвага».

Следственный комитет РФ возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ. Об этом сообщили в СК РФ. «СК России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ, сообщили агентству в ведомстве», — передают информацию СК РИА Новости. Также уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить военкора посмертно ведомственной наградой «Доблесть и отвага».