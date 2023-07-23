23 июля 2023

Бастрыкин поручил представить военкора Журавлева к награде «Доблесть и отвага» посмертно

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Последователи Николая Романова (отца Сергия) у здания Басманного районного суда. Москва, ск рф, басманный суд, машина следственного комитета, следственный комитет россии
СК завели уголовное дело Фото:
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Следственный комитет РФ возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ. Об этом сообщили в СК РФ.

«СК России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ, сообщили агентству в ведомстве», — передают информацию СК РИА Новости.

Также уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить военкора посмертно ведомственной наградой «Доблесть и отвага».

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Следственный комитет РФ возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ. Об этом сообщили в СК РФ. «СК России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ, сообщили агентству в ведомстве», — передают информацию СК РИА Новости. Также уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить военкора посмертно ведомственной наградой «Доблесть и отвага».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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