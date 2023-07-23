Бастрыкин поручил представить военкора Журавлева к награде «Доблесть и отвага» посмертно

СК завели уголовное дело
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Следственный комитет РФ возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ. Об этом сообщили в СК РФ.
«СК России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ, сообщили агентству в ведомстве», — передают информацию СК РИА Новости.
Также уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить военкора посмертно ведомственной наградой «Доблесть и отвага».
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