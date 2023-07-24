В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на смерть военкора Журавлева

Песков от лица президента выразил соболезнования близким погибшего военкора Журавлева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
В Кремле назвали преступлением убийство Ростислава Журавлева Фото:

Президент РФ Владимир Путин выражает соболезнования родным и близким погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Кремль считает серьезным преступлением атаку на журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Путина на смерть Журавлева.

«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева, желаем скорейшего выздоровления другим ребятам. Это сознательная атака на журналистов, ответственность [за нее] лежит на киевском режиме. В данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности. Во всем мире это считается серьезным преступлением, которое совершил киевский режим», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU.

Военкор Ростислав Журавлев погиб 22 июля от разрыва кассетного снаряда в зоне спецоперации. Журавлева похоронят в Екатеринбурге, где он родился.

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Президент РФ Владимир Путин выражает соболезнования родным и близким погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Кремль считает серьезным преступлением атаку на журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Путина на смерть Журавлева. «Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева, желаем скорейшего выздоровления другим ребятам. Это сознательная атака на журналистов, ответственность [за нее] лежит на киевском режиме. В данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности. Во всем мире это считается серьезным преступлением, которое совершил киевский режим», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU. Военкор Ростислав Журавлев погиб 22 июля от разрыва кассетного снаряда в зоне спецоперации. Журавлева похоронят в Екатеринбурге, где он родился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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