В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на смерть военкора Журавлева

Президент РФ Владимир Путин выражает соболезнования родным и близким погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. Кремль считает серьезным преступлением атаку на журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Путина на смерть Журавлева.
«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева, желаем скорейшего выздоровления другим ребятам. Это сознательная атака на журналистов, ответственность [за нее] лежит на киевском режиме. В данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности. Во всем мире это считается серьезным преступлением, которое совершил киевский режим», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU.
Военкор Ростислав Журавлев погиб 22 июля от разрыва кассетного снаряда в зоне спецоперации. Журавлева похоронят в Екатеринбурге, где он родился.
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