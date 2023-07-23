Пермское ГУФСИН заступилось за попавшего под суд бойца ЧВК «Вагнер»

24 июля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Представители ГУФСИН направят прошение о помиловании в администрацию Президента РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермское ГУФСИН решило заступиться за бойца ЧВК «Вагнер», который, не отбыв прежнее наказание, назначенное ему за хулиганство, ушел на фронт. Позже он вернулся из зоны проведения спецоперации, был задержан и угодил под суд. Судебным решением его приговорили к 177 часам общественных работ. Ранее в ГУФСИН требовали ужесточить наказание, но теперь подняли вопрос о помиловании. «В результате Мотовилихинский суд Перми отказал в требовании ГУФСИН и отпустил мужчину. Осужденный планировал выполнить все оставшиеся исправработы, но сегодня его вызвали в ГУФСИН и подняли вопрос о помиловании», — сообщает 59.RU. По данным издания, мужчина написал прошение о помиловании на имя главы российского государства Владимира Путина, которое направят в администрацию Президента РФ. Сейчас пермяк продолжает выполнять исправительные работы по четыре часа в день. В зоне СВО он служил штурмовиком, получал награды от ЧВК «Вагнер». В июле ему дали отпуск, он вернулся в Пермь и направился в ГУФСИН, планируя исполнить оставшиеся 177 часов исправительных работ. В приемной он был задержан и доставлен в суд. Представитель ГУФСИН просил назначить пермяку 30 суток СИЗО, также ему грозил реальный срок — до трех месяцев колонии общего режима.

Пермское ГУФСИН решило заступиться за бойца ЧВК «Вагнер», который, не отбыв прежнее наказание, назначенное ему за хулиганство, ушел на фронт. Позже он вернулся из зоны проведения спецоперации, был задержан и угодил под суд. Судебным решением его приговорили к 177 часам общественных работ. Ранее в ГУФСИН требовали ужесточить наказание, но теперь подняли вопрос о помиловании. «В результате Мотовилихинский суд Перми отказал в требовании ГУФСИН и отпустил мужчину. Осужденный планировал выполнить все оставшиеся исправработы, но сегодня его вызвали в ГУФСИН и подняли вопрос о помиловании», — сообщает 59.RU. По данным издания, мужчина написал прошение о помиловании на имя главы российского государства Владимира Путина, которое направят в администрацию Президента РФ. Сейчас пермяк продолжает выполнять исправительные работы по четыре часа в день. В зоне СВО он служил штурмовиком, получал награды от ЧВК «Вагнер». В июле ему дали отпуск, он вернулся в Пермь и направился в ГУФСИН, планируя исполнить оставшиеся 177 часов исправительных работ. В приемной он был задержан и доставлен в суд. Представитель ГУФСИН просил назначить пермяку 30 суток СИЗО, также ему грозил реальный срок — до трех месяцев колонии общего режима.