18 июля 2023

Суд наказал вернувшегося в Пермь бойца ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Пермяк должен будет понести неотбытое ранее наказание Фото:

Мотовилихинский районный суд вынес решение по делу пермяка, который, не отбыв до конца прежнее наказание, ушел воевать на Украину в составе ЧВК «Вагнер». Пермяк должен будет отработать сотни часов на благо общества.

«Мужчина был приговорен к общественным работам за хулиганство. Не отбыв наказание до конца, он отправился на фронт в составе ЧВК „Вагнер“. После возвращения пермяка задержали, когда он принес справку в уголовно-исполнительную инспекцию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на telegram-канал «Прикамские витязи».

ФСИН требовало ужесточить неотбытое наказание, но пермяка приговорили в 177 часам общественных работ. По данным издания вернувшийся с фронта пермяк — 30-летний Иван Балабанов.

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Мотовилихинский районный суд вынес решение по делу пермяка, который, не отбыв до конца прежнее наказание, ушел воевать на Украину в составе ЧВК «Вагнер». Пермяк должен будет отработать сотни часов на благо общества. «Мужчина был приговорен к общественным работам за хулиганство. Не отбыв наказание до конца, он отправился на фронт в составе ЧВК „Вагнер“. После возвращения пермяка задержали, когда он принес справку в уголовно-исполнительную инспекцию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на telegram-канал «Прикамские витязи». ФСИН требовало ужесточить неотбытое наказание, но пермяка приговорили в 177 часам общественных работ. По данным издания вернувшийся с фронта пермяк — 30-летний Иван Балабанов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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