Суд наказал вернувшегося в Пермь бойца ЧВК «Вагнер»

19 июля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Пермяк должен будет понести неотбытое ранее наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мотовилихинский районный суд вынес решение по делу пермяка, который, не отбыв до конца прежнее наказание, ушел воевать на Украину в составе ЧВК «Вагнер». Пермяк должен будет отработать сотни часов на благо общества. «Мужчина был приговорен к общественным работам за хулиганство. Не отбыв наказание до конца, он отправился на фронт в составе ЧВК „Вагнер“. После возвращения пермяка задержали, когда он принес справку в уголовно-исполнительную инспекцию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на telegram-канал «Прикамские витязи». ФСИН требовало ужесточить неотбытое наказание, но пермяка приговорили в 177 часам общественных работ. По данным издания вернувшийся с фронта пермяк — 30-летний Иван Балабанов.

Мотовилихинский районный суд вынес решение по делу пермяка, который, не отбыв до конца прежнее наказание, ушел воевать на Украину в составе ЧВК «Вагнер». Пермяк должен будет отработать сотни часов на благо общества. «Мужчина был приговорен к общественным работам за хулиганство. Не отбыв наказание до конца, он отправился на фронт в составе ЧВК „Вагнер“. После возвращения пермяка задержали, когда он принес справку в уголовно-исполнительную инспекцию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на telegram-канал «Прикамские витязи». ФСИН требовало ужесточить неотбытое наказание, но пермяка приговорили в 177 часам общественных работ. По данным издания вернувшийся с фронта пермяк — 30-летний Иван Балабанов.