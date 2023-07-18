Суд наказал вернувшегося в Пермь бойца ЧВК «Вагнер»

Мотовилихинский районный суд вынес решение по делу пермяка, который, не отбыв до конца прежнее наказание, ушел воевать на Украину в составе ЧВК «Вагнер». Пермяк должен будет отработать сотни часов на благо общества.
«Мужчина был приговорен к общественным работам за хулиганство. Не отбыв наказание до конца, он отправился на фронт в составе ЧВК „Вагнер“. После возвращения пермяка задержали, когда он принес справку в уголовно-исполнительную инспекцию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на telegram-канал «Прикамские витязи».
ФСИН требовало ужесточить неотбытое наказание, но пермяка приговорили в 177 часам общественных работ. По данным издания вернувшийся с фронта пермяк — 30-летний Иван Балабанов.
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