В пермском ТРЦ «Планета» открыли ярмарку импортных товаров для школы

Ярмарка будет работать до 3 сентября
В пермском ТРЦ «Планета» начала работать большая школьная ярмарка. На ней представлены школьная форма, ранцы и рюкзаки производителей из России, Киргизии, Турции, Китая и других стран.
«В центральном атриуме торгово-развлекательного центра „Планета“ будет проходить большая школьная ярмарка. В ассортименте — школьная форма для мальчиков и девочек, ранцы, рюкзаки», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.
Ярмарка расположена на первом этаже ТРЦ. Найти ее легко по яркой фотозоне с жирафом. Приобрести товары для школы можно будет с 25 июля по 3 сентября.
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