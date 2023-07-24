24 июля 2023

В пермском ТРЦ «Планета» открыли ярмарку импортных товаров для школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детское насилие, педофилия. Челябинск, школьная форма
Ярмарка будет работать до 3 сентября Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» начала работать большая школьная ярмарка. На ней представлены школьная форма, ранцы и рюкзаки производителей из России, Киргизии, Турции, Китая и других стран.

«В центральном атриуме торгово-развлекательного центра „Планета“ будет проходить большая школьная ярмарка. В ассортименте — школьная форма для мальчиков и девочек, ранцы, рюкзаки», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Ярмарка расположена на первом этаже ТРЦ. Найти ее легко по яркой фотозоне с жирафом. Приобрести товары для школы можно будет с 25 июля по 3 сентября.

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В пермском ТРЦ «Планета» начала работать большая школьная ярмарка. На ней представлены школьная форма, ранцы и рюкзаки производителей из России, Киргизии, Турции, Китая и других стран. «В центральном атриуме торгово-развлекательного центра „Планета“ будет проходить большая школьная ярмарка. В ассортименте — школьная форма для мальчиков и девочек, ранцы, рюкзаки», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. Ярмарка расположена на первом этаже ТРЦ. Найти ее легко по яркой фотозоне с жирафом. Приобрести товары для школы можно будет с 25 июля по 3 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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