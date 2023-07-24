В пермском ТРЦ «Планета» открыли ярмарку импортных товаров для школы

Ярмарка будет работать до 3 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермском ТРЦ «Планета» начала работать большая школьная ярмарка. На ней представлены школьная форма, ранцы и рюкзаки производителей из России, Киргизии, Турции, Китая и других стран.

«В центральном атриуме торгово-развлекательного центра „Планета“ будет проходить большая школьная ярмарка. В ассортименте — школьная форма для мальчиков и девочек, ранцы, рюкзаки», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Ярмарка расположена на первом этаже ТРЦ. Найти ее легко по яркой фотозоне с жирафом. Приобрести товары для школы можно будет с 25 июля по 3 сентября.