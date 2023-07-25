Челябинка разбилась, прыгнув со скалы. Фото

26 июля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Пострадавшую женщину доставили в больницу Фото: пресс-служба управления безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Жительница Челябинска разбилась о камни, прыгнув со скалы в Голубой карьер. Об этом сообщили URA.RU 26 июля в городском управлении безопасности жизнедеятельности населения. «Сегодня на Голубом карьере произошел несчастный случай с 37-летней челябинкой, отдыхавшей на водоеме со знакомым. Женщина решила искупаться и прыгнула с прибрежной скалы, но, не достигнув воды, ударилась о камни», — пояснили URA.RU в ведомстве. О произошедшем сообщили по телефону «112» очевидцы. Сотрудникам городской службы спасения пришлось подплыть к пострадавшей на резиновой лодке, поскольку спуститься с берега было невозможно. Пострадавшая оказалась в сознании: наложив шины и оказав первую помощь, ее доставили к противоположному берегу, куда подъехала скорая. Сейчас она находится в больнице. Фото: пресс-служба управления жизнедеятельности населения Челябинска Фото: пресс-служба управления жизнедеятельности населения Челябинска

Жительница Челябинска разбилась о камни, прыгнув со скалы в Голубой карьер. Об этом сообщили URA.RU 26 июля в городском управлении безопасности жизнедеятельности населения. «Сегодня на Голубом карьере произошел несчастный случай с 37-летней челябинкой, отдыхавшей на водоеме со знакомым. Женщина решила искупаться и прыгнула с прибрежной скалы, но, не достигнув воды, ударилась о камни», — пояснили URA.RU в ведомстве. О произошедшем сообщили по телефону «112» очевидцы. Сотрудникам городской службы спасения пришлось подплыть к пострадавшей на резиновой лодке, поскольку спуститься с берега было невозможно. Пострадавшая оказалась в сознании: наложив шины и оказав первую помощь, ее доставили к противоположному берегу, куда подъехала скорая. Сейчас она находится в больнице.