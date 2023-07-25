25 июля 2023

Челябинка разбилась, прыгнув со скалы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую женщину доставили в больницу
Пострадавшую женщину доставили в больницу Фото:

Жительница Челябинска разбилась о камни, прыгнув со скалы в Голубой карьер. Об этом сообщили URA.RU 26 июля в городском управлении безопасности жизнедеятельности населения.

«Сегодня на Голубом карьере произошел несчастный случай с 37-летней челябинкой, отдыхавшей на водоеме со знакомым. Женщина решила искупаться и прыгнула с прибрежной скалы, но, не достигнув воды, ударилась о камни», — пояснили URA.RU в ведомстве.

О произошедшем сообщили по телефону «112» очевидцы. Сотрудникам городской службы спасения пришлось подплыть к пострадавшей на резиновой лодке, поскольку спуститься с берега было невозможно. Пострадавшая оказалась в сознании: наложив шины и оказав первую помощь, ее доставили к противоположному берегу, куда подъехала скорая. Сейчас она находится в больнице.

Фото:
Фото:

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Жительница Челябинска разбилась о камни, прыгнув со скалы в Голубой карьер. Об этом сообщили URA.RU 26 июля в городском управлении безопасности жизнедеятельности населения. «Сегодня на Голубом карьере произошел несчастный случай с 37-летней челябинкой, отдыхавшей на водоеме со знакомым. Женщина решила искупаться и прыгнула с прибрежной скалы, но, не достигнув воды, ударилась о камни», — пояснили URA.RU в ведомстве. О произошедшем сообщили по телефону «112» очевидцы. Сотрудникам городской службы спасения пришлось подплыть к пострадавшей на резиновой лодке, поскольку спуститься с берега было невозможно. Пострадавшая оказалась в сознании: наложив шины и оказав первую помощь, ее доставили к противоположному берегу, куда подъехала скорая. Сейчас она находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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