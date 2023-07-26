Компьютер на челябинском комбинате повысил содержание мяса в колбасе

Мясокомбинат из Челябинска повысил качество продукции после внедрения отечественного софта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После внедрения компьютерной программы из РФ комбинат «Ромкор» в Челябинске повысил содержание мяса в колбасе. Как рассказал гендиректор компании Сергей Федоров, на рост качества повлияли минимизация человеческого фактора и снижение издержек производства.

«Чтобы повысить качество продукции, увеличить долю мяса в рецептуре и сохранить доступность для потребителей, потребовалось оптимизировать производство, минимизировать издержки и человеческий фактор. Мы создали программное обеспечение на российском языке программирования фактически с нуля», — отметил Федоров.

За основу использовали «коробочное» решение отечественных разработчиков. В результате ERP-система «Ромкор» создает сквозную систему учета и управления процессами. Компьютер контролирует стадии от поступления сырья до отгрузки в продуктовые магазины.

Челябинская область в УрФО находится на первом месте по производству продуктов питания. Объем отгруженной продукции в 2022 году достиг 181 млрд рублей: за год он вырос на 13%. Регион сохранил лидерство на Урале по выпуску мяса и мясоколбасных изделий.

«Мясную продукцию мы производим с профицитом, около 50% вывозим в другие регионы. Рост добавочной стоимости компании обеспечивают, внедряя бережливые технологии, оптимизируя производственные процессы. Свою роль играет импортозамещение на всех переделах», — заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Значимость работы по снижению зависимости от иностранных поставок снова проявила себя в июне. Летом аграрии столкнулись с ростом цен на корма и импортные кормовые добавки. В результате выросли отпускные цены на мясо, что спровоцировало скачок инфляции до 3,2% в годовом выражении.

МПК «Ромкор» является крупнейшей мясоперерабатывающей корпорацией области. Ежесуточно здесь производят до 120 тонн колбасы, сосисок, других продуктов мясопереработки и полуфабрикатов.