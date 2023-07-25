Рост цен на мясо в Челябинской области ускорил инфляцию

26 июля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Изменение цен на мясо потянули в Челябинской области инфляцию вверх Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области из-за роста цен на мясо выросли темпы инфляции. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, в июне показатель достиг 3,1% в годовом выражении вместо 2,7% в мае. «Рост издержек производителей мясопродуктов стал одной из причин ускорения инфляции в Челябинской области. В результате годовая инфляция в регионе составила в июне 3,1% после 2,7% в мае», — отметили в Банке России. Производители мясных продуктов столкнулись с ростом издержек сельхозпроизводителей на корма и подорожанием импортных кормовых добавок. В качестве других факторов ускорения инфляции в банке назвали повышение потребительского спроса и ослабление рубля. Секторы услуг и непродовольственных товаров обеспечили противоположный тренд к снижению цен. В сфере услуг снижение темпов инфляции связано с эффектом высокой базы, когда после заметного подорожания стоимости зарубежных туров в 2022 году ситуация стабилизировалась, и удорожание не столь значительно. Падение цен в непродовольственном секторе было более существенным. В настоящий момент темп замедлился. Аналитики это объяснили увеличением спроса на автомобили и бензин при ослаблении рубля и ограниченности предложения моторного топлива.

В Челябинской области из-за роста цен на мясо выросли темпы инфляции. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, в июне показатель достиг 3,1% в годовом выражении вместо 2,7% в мае. «Рост издержек производителей мясопродуктов стал одной из причин ускорения инфляции в Челябинской области. В результате годовая инфляция в регионе составила в июне 3,1% после 2,7% в мае», — отметили в Банке России. Производители мясных продуктов столкнулись с ростом издержек сельхозпроизводителей на корма и подорожанием импортных кормовых добавок. В качестве других факторов ускорения инфляции в банке назвали повышение потребительского спроса и ослабление рубля. Секторы услуг и непродовольственных товаров обеспечили противоположный тренд к снижению цен. В сфере услуг снижение темпов инфляции связано с эффектом высокой базы, когда после заметного подорожания стоимости зарубежных туров в 2022 году ситуация стабилизировалась, и удорожание не столь значительно. Падение цен в непродовольственном секторе было более существенным. В настоящий момент темп замедлился. Аналитики это объяснили увеличением спроса на автомобили и бензин при ослаблении рубля и ограниченности предложения моторного топлива.