26 июля 2023

В челябинском нацпарке выползли гусеницы с надувным лицом и рогами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Тальков камень. Сысерть, природа урала, гусеница
Яркая гусеница впоследствии станет невзрачной ночной бабочкой Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) появилась гусеница бабочки гарпии с надувным лицом и рогами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, надувается насекомое в качестве самозащиты.

«Гусеницу можно назвать мастером камуфляжа: темная полоса по всей спинке и насыщенный зеленый цвет позволяют затеряться на фоне растительности. Но стоит ее потревожить, и гарпия моментально надувает и поднимает передний конец тела», — рассказали в нацпарке.

В раздувшемся виде гарпия большая показывает свое «лицо» с красным ртом и черными глазами. С заднего конца туловища до неприятеля пытаются дотянуться рога.

Такое преображение гусеницы безопасно для человека. При этом в случае прикосновения насекомое из напоминающей рот специальной железы выпрыснет порцию муравьиной кислоты.

В 2023 году количество гарпий на Таганае соответствует их обычному уровню. Для некоторых птиц гусеницы невзрачной ночной бабочки являются пропитанием.

В мифах давшие название бабочке гарпии являются злобными похитительницами детей и человеческих душ
В мифах давшие название бабочке гарпии являются злобными похитительницами детей и человеческих душ
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) появилась гусеница бабочки гарпии с надувным лицом и рогами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, надувается насекомое в качестве самозащиты. «Гусеницу можно назвать мастером камуфляжа: темная полоса по всей спинке и насыщенный зеленый цвет позволяют затеряться на фоне растительности. Но стоит ее потревожить, и гарпия моментально надувает и поднимает передний конец тела», — рассказали в нацпарке. В раздувшемся виде гарпия большая показывает свое «лицо» с красным ртом и черными глазами. С заднего конца туловища до неприятеля пытаются дотянуться рога. Такое преображение гусеницы безопасно для человека. При этом в случае прикосновения насекомое из напоминающей рот специальной железы выпрыснет порцию муравьиной кислоты. В 2023 году количество гарпий на Таганае соответствует их обычному уровню. Для некоторых птиц гусеницы невзрачной ночной бабочки являются пропитанием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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