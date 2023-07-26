В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) появилась гусеница бабочки гарпии с надувным лицом и рогами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, надувается насекомое в качестве самозащиты.
«Гусеницу можно назвать мастером камуфляжа: темная полоса по всей спинке и насыщенный зеленый цвет позволяют затеряться на фоне растительности. Но стоит ее потревожить, и гарпия моментально надувает и поднимает передний конец тела», — рассказали в нацпарке.
В раздувшемся виде гарпия большая показывает свое «лицо» с красным ртом и черными глазами. С заднего конца туловища до неприятеля пытаются дотянуться рога.
Такое преображение гусеницы безопасно для человека. При этом в случае прикосновения насекомое из напоминающей рот специальной железы выпрыснет порцию муравьиной кислоты.
В 2023 году количество гарпий на Таганае соответствует их обычному уровню. Для некоторых птиц гусеницы невзрачной ночной бабочки являются пропитанием.
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