26 июля 2023

В пермском ТРК «Семья» разыграют новые iPad и Sony PlayStation 5

© Служба новостей «URA.RU»
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Игровая приставка SONY PS5. Челябинск, sony playstation, джойстик, сони плейстэйшн, игровая приставка, консоль, ps5
В розыгрыше могут принять участие все покупатели Фото:

Пермский ТРК «Семья» начал розыгрыш Apple iPad Pro и игровой приставки Sony PlayStation 5 blu-Ray. Чтобы их выиграть, нужно сделать покупку в любом отделе ТРК на сумму не менее двух тысяч рублей.

«ТРК „Семья“ дарит подарки: Apple iPad Pro игровую приставку Sony PlayStation 5 blu-Ray. Совершай покупки и выигрывай призы», — сказано в анонсе розыгрыша в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрировать чек на сайте ТРК до 16 августа. А на следующий день, 17 августа, на праздничном концерте объявят победителей и вручат подарки.

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Пермский ТРК «Семья» начал розыгрыш Apple iPad Pro и игровой приставки Sony PlayStation 5 blu-Ray. Чтобы их выиграть, нужно сделать покупку в любом отделе ТРК на сумму не менее двух тысяч рублей. «ТРК „Семья“ дарит подарки: Apple iPad Pro игровую приставку Sony PlayStation 5 blu-Ray. Совершай покупки и выигрывай призы», — сказано в анонсе розыгрыша в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрировать чек на сайте ТРК до 16 августа. А на следующий день, 17 августа, на праздничном концерте объявят победителей и вручат подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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