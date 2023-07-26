В пермском ТРК «Семья» разыграют новые iPad и Sony PlayStation 5

В розыгрыше могут принять участие все покупатели
Пермский ТРК «Семья» начал розыгрыш Apple iPad Pro и игровой приставки Sony PlayStation 5 blu-Ray. Чтобы их выиграть, нужно сделать покупку в любом отделе ТРК на сумму не менее двух тысяч рублей.
«ТРК „Семья“ дарит подарки: Apple iPad Pro игровую приставку Sony PlayStation 5 blu-Ray. Совершай покупки и выигрывай призы», — сказано в анонсе розыгрыша в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрировать чек на сайте ТРК до 16 августа. А на следующий день, 17 августа, на праздничном концерте объявят победителей и вручат подарки.
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