В Челябинской области сложилась напряженная обстановка по заболеваемости гепатитом С

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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, лабораторные исследования, проведение анализов, амплификатор
Уровень хронического гепатита В и C остается стабильно высоким Фото:

В Челябинской области остается напряженной обстановка по заболеваемости острым хроническим гепатитом C. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Напряженной остается обстановка по заболеваемости острым вирусным гепатитом С. В Челябинской области в 2022 году зарегистрировано 52 случая, в том числе у детей — три случая. В 2021 году количество зараженных составило 31 человек, два из которых — дети», — отметили в ведомстве.

Острым гепатитом C в 94,2% случаев болеют взрослые. Основная доля инфицированных — люди в возрасте от 30 до 39 лет (40,4%). В прошлом году число заразившихся половым путем сократилось на 8,5%. Доля получивших вирус при введении наркотиков увеличилась с 13% до 19,2%.

Заболеваемость острым гепатитом В в регионе показала снижение. Несмотря на тенденцию в 2022 году, заражений стало на семь случаев больше. При этом уровень хронического гепатита В и C остается стабильно высоким. Форма В занимает 80,7% от общей доли хронических, C — 19,2%.

Предупредить заражение можно вакцинацией. Прививки к формам С и D, передающимся через кровь, от матери к ребенку и половым путем, не существует.

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В Челябинской области остается напряженной обстановка по заболеваемости острым хроническим гепатитом C. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Напряженной остается обстановка по заболеваемости острым вирусным гепатитом С. В Челябинской области в 2022 году зарегистрировано 52 случая, в том числе у детей — три случая. В 2021 году количество зараженных составило 31 человек, два из которых — дети», — отметили в ведомстве. Острым гепатитом C в 94,2% случаев болеют взрослые. Основная доля инфицированных — люди в возрасте от 30 до 39 лет (40,4%). В прошлом году число заразившихся половым путем сократилось на 8,5%. Доля получивших вирус при введении наркотиков увеличилась с 13% до 19,2%. Заболеваемость острым гепатитом В в регионе показала снижение. Несмотря на тенденцию в 2022 году, заражений стало на семь случаев больше. При этом уровень хронического гепатита В и C остается стабильно высоким. Форма В занимает 80,7% от общей доли хронических, C — 19,2%. Предупредить заражение можно вакцинацией. Прививки к формам С и D, передающимся через кровь, от матери к ребенку и половым путем, не существует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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