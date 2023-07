В Челябинской области сложилась напряженная обстановка по заболеваемости гепатитом С

В Челябинской области остается напряженной обстановка по заболеваемости острым хроническим гепатитом C. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Напряженной остается обстановка по заболеваемости острым вирусным гепатитом С. В Челябинской области в 2022 году зарегистрировано 52 случая, в том числе у детей — три случая. В 2021 году количество зараженных составило 31 человек, два из которых — дети», — отметили в ведомстве. Острым гепатитом C в 94,2% случаев болеют взрослые. Основная доля инфицированных — люди в возрасте от 30 до 39 лет (40,4%). В прошлом году число заразившихся половым путем сократилось на 8,5%. Доля получивших вирус при введении наркотиков увеличилась с 13% до 19,2%. Заболеваемость острым гепатитом В в регионе показала снижение. Несмотря на тенденцию в 2022 году, заражений стало на семь случаев больше. При этом уровень хронического гепатита В и C остается стабильно высоким. Форма В занимает 80,7% от общей доли хронических, C — 19,2%. Предупредить заражение можно вакцинацией. Прививки к формам С и D, передающимся через кровь, от матери к ребенку и половым путем, не существует.

