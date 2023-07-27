У челябинца на садовом участке нашли плантации мака и конопли

27 июля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

У мужчины изъяли 500 кустов мака и два килограмма частей наркотических растений Фото: Илья Московец © URA.RU У жителя Челябинска на садовом участке в Металлургическом районе нашли плантации мака и конопли. Мужчина изготавливал наркотики на продажу, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. «43-летний подозреваемый изготавливал наркотики для самостоятельного употребления и на продажу. При обыске у мужчины изъяли 300 грамм марихуаны, два килограмма наркосодержащих растений, 30 кустов конопли и 500 кустов мака», — уточнили URA.RU в ведомстве. Мужчину заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и растений, либо их частей) и части 1 и пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

У жителя Челябинска на садовом участке в Металлургическом районе нашли плантации мака и конопли. Мужчина изготавливал наркотики на продажу, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. «43-летний подозреваемый изготавливал наркотики для самостоятельного употребления и на продажу. При обыске у мужчины изъяли 300 грамм марихуаны, два килограмма наркосодержащих растений, 30 кустов конопли и 500 кустов мака», — уточнили URA.RU в ведомстве. Мужчину заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и растений, либо их частей) и части 1 и пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).