У челябинца на садовом участке нашли плантации мака и конопли

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Клипарт. Магнитогорск, мак, наркотики, цветы, опиаты
У мужчины изъяли 500 кустов мака и два килограмма частей наркотических растений Фото:

У жителя Челябинска на садовом участке в Металлургическом районе нашли плантации мака и конопли. Мужчина изготавливал наркотики на продажу, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«43-летний подозреваемый изготавливал наркотики для самостоятельного употребления и на продажу. При обыске у мужчины изъяли 300 грамм марихуаны, два килограмма наркосодержащих растений, 30 кустов конопли и 500 кустов мака», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и растений, либо их частей) и части 1 и пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

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У жителя Челябинска на садовом участке в Металлургическом районе нашли плантации мака и конопли. Мужчина изготавливал наркотики на продажу, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. «43-летний подозреваемый изготавливал наркотики для самостоятельного употребления и на продажу. При обыске у мужчины изъяли 300 грамм марихуаны, два килограмма наркосодержащих растений, 30 кустов конопли и 500 кустов мака», — уточнили URA.RU в ведомстве. Мужчину заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и растений, либо их частей) и части 1 и пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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