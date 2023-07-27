В Центральном районе Челябинска продают двухуровневую квартиру за 63 млн рублей. Фото

28 июля 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Квартира в центре Челябинска стоит почти миллион долларов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном районе Челябинска выставили на продажу двухуровневую квартиру за 63 млн рублей. Площадь элитной недвижимости составляет 300 квадратных метров, сообщается на популярном сайте объявлений. «Продам двухуровневую квартиру. В квартире сделан эксклюзивный ремонт. Стоимость недвижимости составляет 63 млн рублей», — сообщил продавец в объявлении на «Авито». Элитная недвижимость расположена в Центральном районе Челябинска в кирпичном доме по улице Лесопарковая, 7 А на третьем этаже. В квартире четыре комнаты, сделан дизайнерский ремонт. Стоимость двухуровневой квартиры — 210 тысяч рублей за квадратный метр, при этом средняя цена квартир на вторичном рынке на данный момент в Челябинске составляет 76 тысяч 136 рублей за квадрат. Для сравнения, на запрашиваемую сумму, а это почти миллион долларов, можно приобрести виллу в Турции, Дубаи, Бали или в Испании недалеко от моря. Квартира в центре Челябинска обойдется по цене виллы в Испании Скрин сайта «Авито»

В Центральном районе Челябинска выставили на продажу двухуровневую квартиру за 63 млн рублей. Площадь элитной недвижимости составляет 300 квадратных метров, сообщается на популярном сайте объявлений. «Продам двухуровневую квартиру. В квартире сделан эксклюзивный ремонт. Стоимость недвижимости составляет 63 млн рублей», — сообщил продавец в объявлении на «Авито». Элитная недвижимость расположена в Центральном районе Челябинска в кирпичном доме по улице Лесопарковая, 7 А на третьем этаже. В квартире четыре комнаты, сделан дизайнерский ремонт. Стоимость двухуровневой квартиры — 210 тысяч рублей за квадратный метр, при этом средняя цена квартир на вторичном рынке на данный момент в Челябинске составляет 76 тысяч 136 рублей за квадрат. Для сравнения, на запрашиваемую сумму, а это почти миллион долларов, можно приобрести виллу в Турции, Дубаи, Бали или в Испании недалеко от моря.