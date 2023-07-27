27 июля 2023

В Центральном районе Челябинска продают двухуровневую квартиру за 63 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, план квартиры, ярмарка недвижимости
Квартира в центре Челябинска стоит почти миллион долларов (фото из архива) Фото:

В Центральном районе Челябинска выставили на продажу двухуровневую квартиру за 63 млн рублей. Площадь элитной недвижимости составляет 300 квадратных метров, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Продам двухуровневую квартиру. В квартире сделан эксклюзивный ремонт. Стоимость недвижимости составляет 63 млн рублей», — сообщил продавец в объявлении на «Авито».

Элитная недвижимость расположена в Центральном районе Челябинска в кирпичном доме по улице Лесопарковая, 7 А на третьем этаже. В квартире четыре комнаты, сделан дизайнерский ремонт.

Стоимость двухуровневой квартиры — 210 тысяч рублей за квадратный метр, при этом средняя цена квартир на вторичном рынке на данный момент в Челябинске составляет 76 тысяч 136 рублей за квадрат. Для сравнения, на запрашиваемую сумму, а это почти миллион долларов, можно приобрести виллу в Турции, Дубаи, Бали или в Испании недалеко от моря.

Квартира в центре Челябинска обойдется по цене виллы в Испании
Квартира в центре Челябинска обойдется по цене виллы в Испании

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В Центральном районе Челябинска выставили на продажу двухуровневую квартиру за 63 млн рублей. Площадь элитной недвижимости составляет 300 квадратных метров, сообщается на популярном сайте объявлений. «Продам двухуровневую квартиру. В квартире сделан эксклюзивный ремонт. Стоимость недвижимости составляет 63 млн рублей», — сообщил продавец в объявлении на «Авито». Элитная недвижимость расположена в Центральном районе Челябинска в кирпичном доме по улице Лесопарковая, 7 А на третьем этаже. В квартире четыре комнаты, сделан дизайнерский ремонт. Стоимость двухуровневой квартиры — 210 тысяч рублей за квадратный метр, при этом средняя цена квартир на вторичном рынке на данный момент в Челябинске составляет 76 тысяч 136 рублей за квадрат. Для сравнения, на запрашиваемую сумму, а это почти миллион долларов, можно приобрести виллу в Турции, Дубаи, Бали или в Испании недалеко от моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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