Жители Челябинска начали скупать недвижимость на Бали. Фото

21 апреля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Наиболее востребованы у челябинцев аппартаменты на Бали от 12 млн 300 тысяч рублей Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Жители Челябинска в апреле 2023 года по сравнению с февралем стали покупать недвижимость на Бали в два раза чаще. Вкладываются в основном в аппартаменты стоимостью от 12 млн 300 тысяч рублей, сообщила URA.RU челябинский риелтор по недвижимости Татьяна Гоголева. «Челябинцы в апреле по сравнению с февралем 2023 стали покупать аппартаменты на Бали вдвое чаще. На острове земля в большой цене, с одной стороны море, с другой стороны горы, и получается, что недвижимость будет только дорожать. Притом, что отдыхающие на Бали едут постоянно, и им нужно где-то жить. Стоимость аппартаментов сейчас в среднем составляет от 150 тысяч долларов», — поделилась риелтор. Площадь острова Бали около 5 тысяч 416 квадратных метров, протяженность — 145 км с востока на запад и 80 км с севера на юг. Так называемая линия Уоллеса, протянувшаяся от Бали и острова Ломбок в восточном направлении, служит границей между флорой и фауной тропической Азии и природными зонами Австралии и Новой Гвинеи. Вместо привычного для России деления на 4 сезона на острове различают лишь два: сухой — июнь—октябрь, и влажный — ноябрь—март, наибольшее дождливыми сезонами являются январь и февраль. В этот период осадки выпадают локально, как правило, ночью в виде кратковременных грозовых ливней продолжительностью по 1-2 часа. По мнению челябинских риелторов, на данный момент для южноуральцев инвестиционная привлекательность острова Бали связана с увеличением туристического потока в связи с событиями, произошедшими в Турции. Больше туристов — больше арендаторов, ведь отдыхающие едут постоянно, со всего мира. Южноуральцы инвестируют именно в апартаменты и гостиничные комплексы, которые будут потом сдаваться. А значит, есть возможность вложиться еще на этапе строительства, и когда комплекс будет завершен — продать, и получить прибыль от роста стоимости. Либо же оставить недвижимость себе и сдавать, используя арендную стратегию. Челябинцы в апреле по сравнению с февралем 2023 стали покупать аппартаменты на Бали вдвое чаще Сайт: vsegda-pomnim.com Площадь острова Бали составляет 5 тысяч 416 квадратных метров, протяженность — 145 км с востока на запад и 80 км с севера на юг Сайт: vsegda-pomnim.com Стоимость аппартаментов в среднем составляет от 150 тысяч долларов (12 млн 300 тысяч рублей) Сайт: vsegda-pomnim.com На данный момент для южноуральцев инвестиционная привлекательность острова Бали связана с увеличением туристического потока в связи с событиями, произошедшими в Турции Сайт: vsegda-pomnim.com На острове земля в дефиците, с одной стороны море, с другой — горы, следовательно недвижимость будет дорожать и становиться все более инвестиционно-привлекательной Сайт: vsegda-pomnim.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска в апреле 2023 года по сравнению с февралем стали покупать недвижимость на Бали в два раза чаще. Вкладываются в основном в аппартаменты стоимостью от 12 млн 300 тысяч рублей, сообщила URA.RU челябинский риелтор по недвижимости Татьяна Гоголева. «Челябинцы в апреле по сравнению с февралем 2023 стали покупать аппартаменты на Бали вдвое чаще. На острове земля в большой цене, с одной стороны море, с другой стороны горы, и получается, что недвижимость будет только дорожать. Притом, что отдыхающие на Бали едут постоянно, и им нужно где-то жить. Стоимость аппартаментов сейчас в среднем составляет от 150 тысяч долларов», — поделилась риелтор. Площадь острова Бали около 5 тысяч 416 квадратных метров, протяженность — 145 км с востока на запад и 80 км с севера на юг. Так называемая линия Уоллеса, протянувшаяся от Бали и острова Ломбок в восточном направлении, служит границей между флорой и фауной тропической Азии и природными зонами Австралии и Новой Гвинеи. Вместо привычного для России деления на 4 сезона на острове различают лишь два: сухой — июнь—октябрь, и влажный — ноябрь—март, наибольшее дождливыми сезонами являются январь и февраль. В этот период осадки выпадают локально, как правило, ночью в виде кратковременных грозовых ливней продолжительностью по 1-2 часа. По мнению челябинских риелторов, на данный момент для южноуральцев инвестиционная привлекательность острова Бали связана с увеличением туристического потока в связи с событиями, произошедшими в Турции. Больше туристов — больше арендаторов, ведь отдыхающие едут постоянно, со всего мира. Южноуральцы инвестируют именно в апартаменты и гостиничные комплексы, которые будут потом сдаваться. А значит, есть возможность вложиться еще на этапе строительства, и когда комплекс будет завершен — продать, и получить прибыль от роста стоимости. Либо же оставить недвижимость себе и сдавать, используя арендную стратегию.