Причиной схода трех вагонов на железной дороге в Челябинской области стало несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом URA.RU сообщили 28 июля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В результате схода и опрокидывания трех вагонов 24 мая при движении грузового поезда со станции Челябинск-Главный возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Причиной схода стало несоблюдение работниками законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в пресс-службе.
Начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры подразделения СП Центральной дирекции инфраструктуры, которая является филиалом РЖД, внесено представление. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. РЖД был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.
На место схода выезжал Челябинский транспортный прокурор. Транспортной прокуратурой были организованы все надзорные мероприятия.
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