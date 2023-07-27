27 июля 2023

Прокуратура озвучила причину аварии на железной дороге в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате происшествия возбуждено уголовное дело Фото:

Причиной схода трех вагонов на железной дороге в Челябинской области стало несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом URA.RU сообщили 28 июля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В результате схода и опрокидывания трех вагонов 24 мая при движении грузового поезда со станции Челябинск-Главный возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Причиной схода стало несоблюдение работниками законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в пресс-службе.

Начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры подразделения СП Центральной дирекции инфраструктуры, которая является филиалом РЖД, внесено представление. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. РЖД был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

На место схода выезжал Челябинский транспортный прокурор. Транспортной прокуратурой были организованы все надзорные мероприятия.

С рельсов сошли и опрокинулись три вагона с щебнем
С рельсов сошли и опрокинулись три вагона с щебнем
Фото:

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Причиной схода трех вагонов на железной дороге в Челябинской области стало несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом URA.RU сообщили 28 июля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В результате схода и опрокидывания трех вагонов 24 мая при движении грузового поезда со станции Челябинск-Главный возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Причиной схода стало несоблюдение работниками законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в пресс-службе. Начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры подразделения СП Центральной дирекции инфраструктуры, которая является филиалом РЖД, внесено представление. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. РЖД был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. На место схода выезжал Челябинский транспортный прокурор. Транспортной прокуратурой были организованы все надзорные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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