В трех свердловских городах перекроют дороги для транспорта

В Серове, Нижней Туре, Краснотурьинске и Пышме временно закроют дороги для машин

Автоинспекторы вводят временные ограничения из-за Дня города, ремонта дороги и Дня ВМФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижней Туре и поселке Пышма 29 июля перекроют движение для транспорта по нескольким улицам. В Краснотурьинске ограничения продлятся до 31 октября. А в Серове 30 июля улицы будут закрыты из-за Дня Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Информируем, что 29 июля в Краснотурьинске, Нижней Туре и Пышме будет временно ограничено движение. В Серове дороги закроют 30 июля из-за Дня ВМФ», — написали автоинспекторы в telegram-канале ведомства.

В Пышме будет ограничено движение 29 июля с 10:30 до 15:00 по Ленина и Заводской, а также на переулках Куйбышевский и Школьный. На следующий день, 30 июля, из-за соревнований по велоспорту с 10:00 до 14:00 опять закроют переулки Куйбышевский, Школьный и 1 Мая с Заводской.

В Краснотурьинске 29 июля с 08:00 закроют движение на участке от улицы Чкалова до Чернышевского из-за капитального ремонта автодороги. Движение будет открыто вечером 31 октября.

В Нижней Туре 29 июля с 10:00 до 23:00 для транспорта закроют движение по улице 40 лет Октября. В этот день в уральском городе будут отмечать День города.

В Серове 30 июля с 11:00 закроют улицы Ленина, Зеленая, Кирова, Каквинская и Льва Толстого. Ограничения снимут в 13:00 после мероприятий, посвященных Дню ВМФ.