Жители Сургута жалуются на детей, прыгающих под колеса автомобилей и вымогающих деньги

Дети старались выбрать жертву среди женщин
В Сургуте (ХМАО) группа детей занимается автоподставами, прыгая под колеса автомобилей, а затем вымогая деньги. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Обратите внимание, орудует шайка малолетних беспредельщиков. Они кидаются под машину, выбирают жертву, кто больше сможет откупиться», — передает слова очевидца telegram-канал «Осторожно. Югра».
Подписчик уточняет, что пытался снять детей на видео, но при виде камеры они сбежали. Автоподставы проводились нарушителями в 41-м микрорайоне.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
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