28 июля 2023

Жители Сургута жалуются на детей, прыгающих под колеса автомобилей и вымогающих деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, пешеходный переход, горка, дети, мальчик, дети на дороге, детская безопасность
Дети старались выбрать жертву среди женщин Фото:

В Сургуте (ХМАО) группа детей занимается автоподставами, прыгая под колеса автомобилей, а затем вымогая деньги. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Обратите внимание, орудует шайка малолетних беспредельщиков. Они кидаются под машину, выбирают жертву, кто больше сможет откупиться», — передает слова очевидца telegram-канал «Осторожно. Югра».

Подписчик уточняет, что пытался снять детей на видео, но при виде камеры они сбежали. Автоподставы проводились нарушителями в 41-м микрорайоне.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Сургуте (ХМАО) группа детей занимается автоподставами, прыгая под колеса автомобилей, а затем вымогая деньги. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Обратите внимание, орудует шайка малолетних беспредельщиков. Они кидаются под машину, выбирают жертву, кто больше сможет откупиться», — передает слова очевидца telegram-канал «Осторожно. Югра». Подписчик уточняет, что пытался снять детей на видео, но при виде камеры они сбежали. Автоподставы проводились нарушителями в 41-м микрорайоне. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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