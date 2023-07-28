Жители Сургута жалуются на детей, прыгающих под колеса автомобилей и вымогающих деньги

29 июля 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Дети старались выбрать жертву среди женщин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) группа детей занимается автоподставами, прыгая под колеса автомобилей, а затем вымогая деньги. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Обратите внимание, орудует шайка малолетних беспредельщиков. Они кидаются под машину, выбирают жертву, кто больше сможет откупиться», — передает слова очевидца telegram-канал «Осторожно. Югра». Подписчик уточняет, что пытался снять детей на видео, но при виде камеры они сбежали. Автоподставы проводились нарушителями в 41-м микрорайоне. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

В Сургуте (ХМАО) группа детей занимается автоподставами, прыгая под колеса автомобилей, а затем вымогая деньги. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Обратите внимание, орудует шайка малолетних беспредельщиков. Они кидаются под машину, выбирают жертву, кто больше сможет откупиться», — передает слова очевидца telegram-канал «Осторожно. Югра». Подписчик уточняет, что пытался снять детей на видео, но при виде камеры они сбежали. Автоподставы проводились нарушителями в 41-м микрорайоне. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.