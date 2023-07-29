Жительница Челябинска недовольна своим двором по Октябрьской, 11 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Челябинской области проверит жалобу челябинки на ЖЭК-16. По словам челябинки, во дворе их дома по улице Октябрьская,11 возле детской горки в зарослях травы торчат металлические штыри, сама трава не скошена, песочница покрашена только с одной стороны. Об этом девушка пишет в соцсети.

«Никаких нервов не хватает уже общаться с жэком, поэтому пишу сюда. Проживаем мы по Октябрьской, 11. В траве торчат металлические штыри прям напротив горки. Трава стоит с рост двухлетних детей, заявку на покос давали- игнор», — пишет Елена М. в паблике «Челябинск official | Подслушано ЧТЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, пять дней назад во дворе дома покрасили лавочки, качели, а песочницу только с двух сторон. При этом, нанесена была либо старая, либо некачественная краска, которая до сих пор не высохла и об нее мараются дети. Зато в соседнем дворе, где живет директор ЖЭКа, траву косят даже по периметру, на детской площадке стоит оборудование для воркаута, горки, лавочки и качели. «Куда расходуются наши тогда средства? С каждой квартиры идет оплата и на благоустройство в том числе», уточняет Елена М. Девушка говорит, что устала добиваться правды от ЖЭК-16 и подала на них жалобу в Жилинспекцию Челябинской области. Там ей обещали до 26 августа разобраться с техническим состоянием детских площадок во дворе.

Песочницу во дворе по Октябрьской, 11 покрасили только с двух сторон Фото с паблика «Челябинск official | Подслушано ЧТЗ» в соцсети «ВКонтакте»

В траве торчит металлическая арматура Фото с паблика «Челябинск official | Подслушано ЧТЗ» в соцсети «ВКонтакте»