29 июля 2023
28 июля 2023

В МЧС опровергли информацию о гибели мальчика на пруду в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи и места для купания города Кургана, спасательный круг, причал
Происшествий с детьми на городском пруду Златоуста не зафиксировано Фото:

ГУ МЧС по Челябинской области опровергло информацию о гибели ребенка на водоеме возле пляжа торгово-развлекательного комплекса «Тарелка» в Златоусте. По информации ведомства, спасатели выезжали на вызов, но следов ЧП с мальчиком не обнаружили.

«На вызов от очевидца происшествия выезжали сотрудники поисково-спасательной службы области. На месте проведены поисковые работы, исследован берег на наличие оставленных перед купанием личных вещей, проведен опрос отдыхающих. Заявлений о пропаже ребенка не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На водоеме дежурят матросы-спасатели. Они также не зафиксировали происшествия с ребенком.

В субботу вечером очевидцы в соцсетях писали, что на городском пруду в Златоусте утонул восьмилетний мальчик. Якобы он нырнул и не всплыл.

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ГУ МЧС по Челябинской области опровергло информацию о гибели ребенка на водоеме возле пляжа торгово-развлекательного комплекса «Тарелка» в Златоусте. По информации ведомства, спасатели выезжали на вызов, но следов ЧП с мальчиком не обнаружили. «На вызов от очевидца происшествия выезжали сотрудники поисково-спасательной службы области. На месте проведены поисковые работы, исследован берег на наличие оставленных перед купанием личных вещей, проведен опрос отдыхающих. Заявлений о пропаже ребенка не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. На водоеме дежурят матросы-спасатели. Они также не зафиксировали происшествия с ребенком. В субботу вечером очевидцы в соцсетях писали, что на городском пруду в Златоусте утонул восьмилетний мальчик. Якобы он нырнул и не всплыл.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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