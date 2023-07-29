В МЧС опровергли информацию о гибели мальчика на пруду в Златоусте

30 июля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Происшествий с детьми на городском пруду Златоуста не зафиксировано Фото: Игорь Меркулов © URA.RU ГУ МЧС по Челябинской области опровергло информацию о гибели ребенка на водоеме возле пляжа торгово-развлекательного комплекса «Тарелка» в Златоусте. По информации ведомства, спасатели выезжали на вызов, но следов ЧП с мальчиком не обнаружили. «На вызов от очевидца происшествия выезжали сотрудники поисково-спасательной службы области. На месте проведены поисковые работы, исследован берег на наличие оставленных перед купанием личных вещей, проведен опрос отдыхающих. Заявлений о пропаже ребенка не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. На водоеме дежурят матросы-спасатели. Они также не зафиксировали происшествия с ребенком. В субботу вечером очевидцы в соцсетях писали, что на городском пруду в Златоусте утонул восьмилетний мальчик. Якобы он нырнул и не всплыл.

ГУ МЧС по Челябинской области опровергло информацию о гибели ребенка на водоеме возле пляжа торгово-развлекательного комплекса «Тарелка» в Златоусте. По информации ведомства, спасатели выезжали на вызов, но следов ЧП с мальчиком не обнаружили. «На вызов от очевидца происшествия выезжали сотрудники поисково-спасательной службы области. На месте проведены поисковые работы, исследован берег на наличие оставленных перед купанием личных вещей, проведен опрос отдыхающих. Заявлений о пропаже ребенка не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. На водоеме дежурят матросы-спасатели. Они также не зафиксировали происшествия с ребенком. В субботу вечером очевидцы в соцсетях писали, что на городском пруду в Златоусте утонул восьмилетний мальчик. Якобы он нырнул и не всплыл.