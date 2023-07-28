В Челябинской области в городском пруду утонул мальчик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) в городском пруду утонул 8-летний мальчик. Ребенок нырнул и не выплыл, сообщают очевидцы в соцсети.

«На „Тарелке“ по предварительным данным: утонул восьмилетний мальчик. На месте работают оперативные службы города», — пишут очевидцы в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». На месте работают водолазы. Спасатели приступают к поискам ребенка.

Ребенок утонул в пруду возле ТРК «Тарелка» в Златоусте Фото с паблика «ЧП / ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте»