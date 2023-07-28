28 июля 2023

В Златоусте в городском пруду утонул ребенок. Фото

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Пляж Голубые озера. Курган , купание, голубые озера
В Челябинской области в городском пруду утонул мальчик Фото:

В Златоусте (Челябинская область) в городском пруду утонул 8-летний мальчик. Ребенок нырнул и не выплыл, сообщают очевидцы в соцсети.

«На „Тарелке“ по предварительным данным: утонул восьмилетний мальчик. На месте работают оперативные службы города», — пишут очевидцы в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». На месте работают водолазы. Спасатели приступают к поискам ребенка.

Ребенок утонул в пруду возле ТРК «Тарелка» в Златоусте
Ребенок утонул в пруду возле ТРК «Тарелка» в Златоусте
Сотрудники МЧС России по Челябинской области приступили к поискам 8-летнего мальчика
Сотрудники МЧС России по Челябинской области приступили к поискам 8-летнего мальчика

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В Златоусте (Челябинская область) в городском пруду утонул 8-летний мальчик. Ребенок нырнул и не выплыл, сообщают очевидцы в соцсети. «На „Тарелке“ по предварительным данным: утонул восьмилетний мальчик. На месте работают оперативные службы города», — пишут очевидцы в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». На месте работают водолазы. Спасатели приступают к поискам ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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