29 июля 2023
28 июля 2023

На трассе Нижневартовск — Радужный полицейские устроили погоню за легковушкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
В ходе погони был задержан водитель без прав Фото:

На трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудники ДПС устроили погоню за водителем белой LADA Priora. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Сегодня утром на трассе Нижневартовск — Радужный была погоня за белой „приорой“. Чуть не протаранил встречные машины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что в ходе погони был задержан 43-летний водитель, лишенный водительских прав. Ранее он был судим за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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На трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудники ДПС устроили погоню за водителем белой LADA Priora. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Сегодня утром на трассе Нижневартовск — Радужный была погоня за белой „приорой“. Чуть не протаранил встречные машины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что в ходе погони был задержан 43-летний водитель, лишенный водительских прав. Ранее он был судим за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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