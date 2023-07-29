В ходе погони был задержан водитель без прав
На трассе Нижневартовск — Радужный (ХМАО) сотрудники ДПС устроили погоню за водителем белой LADA Priora. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Сегодня утром на трассе Нижневартовск — Радужный была погоня за белой „приорой“. Чуть не протаранил встречные машины», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что в ходе погони был задержан 43-летний водитель, лишенный водительских прав. Ранее он был судим за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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