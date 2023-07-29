29 июля 2023
28 июля 2023

Жители ХМАО сообщают об огромном скоплении рыбы в одном из водоемов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, рыба, сазан
Большой косяк рыбы замечен на протоке Алешкинской возле Нягани Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа рассказали об очень большом косяке рыбы, замеченном на протоке Алешкинской. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с кадрами необычного явления.

«Югорчане удивились огромному скоплению рыбы», — подписал видео от очевидцев telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что кадры были сделаны на протоке Алешкинской возле Нягани.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа рассказали об очень большом косяке рыбы, замеченном на протоке Алешкинской. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с кадрами необычного явления. «Югорчане удивились огромному скоплению рыбы», — подписал видео от очевидцев telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что кадры были сделаны на протоке Алешкинской возле Нягани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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