Большой косяк рыбы замечен на протоке Алешкинской возле Нягани
Жители Ханты-Мансийского автономного округа рассказали об очень большом косяке рыбы, замеченном на протоке Алешкинской. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с кадрами необычного явления.
«Югорчане удивились огромному скоплению рыбы», — подписал видео от очевидцев telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что кадры были сделаны на протоке Алешкинской возле Нягани.
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