Екатеринбуржцам назвали самые комфортные районы города для проживания

Глава «Центра новостроек „Ракурс“» Власова: самым комфортным районом Екатеринбурга считается Ленинский

31 июля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Шесть районов Екатеринбурга оказались самыми комфортными для проживания Фото: Московец Илья © URA.RU В рейтинг самых комфортных районов Екатеринбурга вошли Ленинский, Чкаловский, Октябрьский, Верх-Исетский, Орджоникидзевский и Академический. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделилась руководитель агентства по недвижимости «Центр Новостроек „Ракурс“» Марина Власова. «Ленинский район занимает первое место. Он имеет культурную, деловую, образовательную, торгово-развлекательную и транспортную составляющую как в плюс, а вот экология и загруженный трафик, скорее в минус. Цены в данном районе выше относительно других, так как он является исторически центральным. На втором месте расположился Октябрьский район: менее густонаселенный и зеленый, но цены на квартиры чуть ниже относительно Ленинского района. В добавок к этому напряженный трафик при въезде в центральную часть города. Чкаловский закрывает тройку лидеров. В районе характерна разнообразная застройка, что дает выбор жилья различного качества и уровня. В целом район менее современный и обустроенный в плане инфраструктуры», — сказала Власова. Центральная часть Верх-Исетского отличается обустроенной инфраструктурой и транспортной доступностью. По мнению собеседника агентства, удаленная часть района менее привлекательная из-за неразвитой экологии. Также Орджоникидзевский считается спокойным, инфраструктурным районом с парками и станциями метро, но удаленным от центра города. В дополнение к рейтингу был выделен и Академический район как город-спутник Екатеринбурга, основной проблемой которого является транспортная доступность до центра. Если потребности выезжать за пределы района нет, то это современный мини-город с доступными ценами. Марина Власова порекомендовала при покупке жилья определиться со своими потребностями и районом проживания. «А вот внутри районов рекомендую обращать внимание на их центральную часть — тогда вы получите плюсы (транспорт, инфраструктура, парки) и будете понимать, за что вы заплатили несколько миллионов рублей», — добавила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рейтинг самых комфортных районов Екатеринбурга вошли Ленинский, Чкаловский, Октябрьский, Верх-Исетский, Орджоникидзевский и Академический. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделилась руководитель агентства по недвижимости «Центр Новостроек „Ракурс“» Марина Власова. «Ленинский район занимает первое место. Он имеет культурную, деловую, образовательную, торгово-развлекательную и транспортную составляющую как в плюс, а вот экология и загруженный трафик, скорее в минус. Цены в данном районе выше относительно других, так как он является исторически центральным. На втором месте расположился Октябрьский район: менее густонаселенный и зеленый, но цены на квартиры чуть ниже относительно Ленинского района. В добавок к этому напряженный трафик при въезде в центральную часть города. Чкаловский закрывает тройку лидеров. В районе характерна разнообразная застройка, что дает выбор жилья различного качества и уровня. В целом район менее современный и обустроенный в плане инфраструктуры», — сказала Власова. Центральная часть Верх-Исетского отличается обустроенной инфраструктурой и транспортной доступностью. По мнению собеседника агентства, удаленная часть района менее привлекательная из-за неразвитой экологии. Также Орджоникидзевский считается спокойным, инфраструктурным районом с парками и станциями метро, но удаленным от центра города. В дополнение к рейтингу был выделен и Академический район как город-спутник Екатеринбурга, основной проблемой которого является транспортная доступность до центра. Если потребности выезжать за пределы района нет, то это современный мини-город с доступными ценами. Марина Власова порекомендовала при покупке жилья определиться со своими потребностями и районом проживания. «А вот внутри районов рекомендую обращать внимание на их центральную часть — тогда вы получите плюсы (транспорт, инфраструктура, парки) и будете понимать, за что вы заплатили несколько миллионов рублей», — добавила она.