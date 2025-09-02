В Нижем Тагиле (Свердловская область) 15-летний подросток на питбайке решил прокатиться по улицам города. На пешеходном переходе на улице Ермака он сбил маленько девочку, которая вышла на «зебру». Пострадавшую экстренно доставили в реанимацию, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После совершения наезда водитель мототранспорта скрылся с места происшествия. В результате полученных травм несовершеннолетняя пешеход была госпитализирована в детскую городскую больницу №3 Нижнего Тагила в реанимационное отделение», — сообщили в ведомстве.
Известно, что у водителя питбайка нет прав для управления транспортом. Сам байк принадлежал другу подростка. Сейчас мототранспорт находится на штрафстоянке, а владельцу питбайка выписали штраф. В ГИБДД продолжается расследование дела.
