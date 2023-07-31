Три автобуса в Челябинске изменят маршруты

В Челябинске движение автобусов № 31, 41, 132 будет закрыто до 19 августа
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Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, автобус, городской транспорт
Движение автобусов № 31, 41, 132 закроют с 23 часов 31 июля до 19 августа Фото:

В Металлургическом районе Челябинска по улице Богдана Хмельницкого с 31 июля до 19 августа закроют движение автобусов № 31, 41, 132. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«Автобусы 31, 41, 132 временно изменят свои маршруты. С 23 часов 31 июля до 19 августа будет закрыто движение автобусов по Богдана Хмельницкого на участке от Жукова до дома 12 по Богдана Хмельницкого», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как заявили в пресс-службе, автобус № 31 будет перенаправлен по маршруту Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК, №41 проследует по направлению Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого, общественный транспорт под номером 132 будет курсировать по маршруту Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК.

Ранее сообщалось, автобусы изменят свой маршрут из-за ремонта дороги на участке улицы Богдана Хмельницкого. Жителей города просили заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.

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В Металлургическом районе Челябинска по улице Богдана Хмельницкого с 31 июля до 19 августа закроют движение автобусов № 31, 41, 132. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Автобусы 31, 41, 132 временно изменят свои маршруты. С 23 часов 31 июля до 19 августа будет закрыто движение автобусов по Богдана Хмельницкого на участке от Жукова до дома 12 по Богдана Хмельницкого», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как заявили в пресс-службе, автобус № 31 будет перенаправлен по маршруту Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК, №41 проследует по направлению Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого, общественный транспорт под номером 132 будет курсировать по маршруту Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК. Ранее сообщалось, автобусы изменят свой маршрут из-за ремонта дороги на участке улицы Богдана Хмельницкого. Жителей города просили заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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