Три автобуса в Челябинске изменят маршруты

В Челябинске движение автобусов № 31, 41, 132 будет закрыто до 19 августа

31 июля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Движение автобусов № 31, 41, 132 закроют с 23 часов 31 июля до 19 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска по улице Богдана Хмельницкого с 31 июля до 19 августа закроют движение автобусов № 31, 41, 132. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Автобусы 31, 41, 132 временно изменят свои маршруты. С 23 часов 31 июля до 19 августа будет закрыто движение автобусов по Богдана Хмельницкого на участке от Жукова до дома 12 по Богдана Хмельницкого», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как заявили в пресс-службе, автобус № 31 будет перенаправлен по маршруту Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК, №41 проследует по направлению Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого, общественный транспорт под номером 132 будет курсировать по маршруту Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК. Ранее сообщалось, автобусы изменят свой маршрут из-за ремонта дороги на участке улицы Богдана Хмельницкого. Жителей города просили заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.

В Металлургическом районе Челябинска по улице Богдана Хмельницкого с 31 июля до 19 августа закроют движение автобусов № 31, 41, 132. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Автобусы 31, 41, 132 временно изменят свои маршруты. С 23 часов 31 июля до 19 августа будет закрыто движение автобусов по Богдана Хмельницкого на участке от Жукова до дома 12 по Богдана Хмельницкого», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как заявили в пресс-службе, автобус № 31 будет перенаправлен по маршруту Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК, №41 проследует по направлению Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого, общественный транспорт под номером 132 будет курсировать по маршруту Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК. Ранее сообщалось, автобусы изменят свой маршрут из-за ремонта дороги на участке улицы Богдана Хмельницкого. Жителей города просили заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.