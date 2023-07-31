Ограничения введут из-за ремонта дороги на участке улицы Богдана Хмельницкого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска на улице Богдана Хмельницкого будет закрыто движение транспорта до 19 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«До 19 августа частично закрывается движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого. Ограничения вводятся на участке от улицы Жукова до дома №12 по улице Богдана Хмельницкого», — уточнили в пресс-службе.

На участке будут проводиться дорожные работы. Об изменениях общественного транспорта станет известно позже. Жителей просят планировать свои маршруты заранее, учитывая ограничения.