В Челябинске закроют движение на улице Богдана Хмельницкого. Карта

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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
Ограничения введут из-за ремонта дороги на участке улицы Богдана Хмельницкого Фото:

В Металлургическом районе Челябинска на улице Богдана Хмельницкого будет закрыто движение транспорта до 19 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«До 19 августа частично закрывается движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого. Ограничения вводятся на участке от улицы Жукова до дома №12 по улице Богдана Хмельницкого», — уточнили в пресс-службе.

На участке будут проводиться дорожные работы. Об изменениях общественного транспорта станет известно позже. Жителей просят планировать свои маршруты заранее, учитывая ограничения.

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В Металлургическом районе Челябинска на улице Богдана Хмельницкого будет закрыто движение транспорта до 19 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «До 19 августа частично закрывается движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого. Ограничения вводятся на участке от улицы Жукова до дома №12 по улице Богдана Хмельницкого», — уточнили в пресс-службе. На участке будут проводиться дорожные работы. Об изменениях общественного транспорта станет известно позже. Жителей просят планировать свои маршруты заранее, учитывая ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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