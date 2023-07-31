Свердловчанин пытался заколоть вилами соседа, из-за которого в его доме пропал свет. Видео

01 августа 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Филатовском произошла массовая драка, которую устроил разгневанный отсутствием света в доме местный житель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В селе Филатовское (Сухоложский район, Свердловская область) мужчина взял нож и отправился на разборки с соседом, из-за которого у него в доме пропал свет. В итоге потасовка вылилась в массовую драку, участники которой были вооружены вилами, топором, монтировкой и ножом. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Все началось с того, что в дежурную часть ОВД города Сухой Лог поступило тревожное сообщение о том, что в селе Филатовское один местный житель вонзил нож в другого, идет массовая драка. Незамедлительно на место происшествия направили два экипажа ДПС. Прибыв по указанному адресу, представители МВД обнаружили, что на поляне возле частного дома происходит потасовка между четырьмя мужчинами. Один из них был весь в крови, у остальных в руках находились различные сельскохозяйственные инструменты — вилы, топор и монтировка», — рассказывает Горелых. Полицейские потребовали прекратить драку, но мужчины их не послушались. Остановились они только тогда, когда офицеры достали пистолеты. Нападавшего задержали — им оказался местный житель, которому не понравилось то, что из-за замены проводки в соседской квартире у него в доме тоже пропало электричество. Мужчина вооружился подручными средствами и отправился на разборки. В шее потерпевшего полицейские обнаружили лезвие ножа, сама рукоять от удара сломалась. Полицию и скорую вызвала именно его жена. Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Филатовское (Сухоложский район, Свердловская область) мужчина взял нож и отправился на разборки с соседом, из-за которого у него в доме пропал свет. В итоге потасовка вылилась в массовую драку, участники которой были вооружены вилами, топором, монтировкой и ножом. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Все началось с того, что в дежурную часть ОВД города Сухой Лог поступило тревожное сообщение о том, что в селе Филатовское один местный житель вонзил нож в другого, идет массовая драка. Незамедлительно на место происшествия направили два экипажа ДПС. Прибыв по указанному адресу, представители МВД обнаружили, что на поляне возле частного дома происходит потасовка между четырьмя мужчинами. Один из них был весь в крови, у остальных в руках находились различные сельскохозяйственные инструменты — вилы, топор и монтировка», — рассказывает Горелых. Полицейские потребовали прекратить драку, но мужчины их не послушались. Остановились они только тогда, когда офицеры достали пистолеты. Нападавшего задержали — им оказался местный житель, которому не понравилось то, что из-за замены проводки в соседской квартире у него в доме тоже пропало электричество. Мужчина вооружился подручными средствами и отправился на разборки. В шее потерпевшего полицейские обнаружили лезвие ножа, сама рукоять от удара сломалась. Полицию и скорую вызвала именно его жена. Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.