На перекрестке в Челябинске будет отключен светофор из-за ремонта дороги

02 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Светофор будет отключен с 9:00 3 августа до 7 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ленинском районе Челябинска с 3 до 7 августа будет отключен светофор на пересечении улицы Гагарина с улицей Агалакова. На участке дороги по улице Агалакова будут проводиться работы по реконструкции трассы, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги улицы Агалакова от улицы Гагарина до улицы Гранитной будет отключен светофор на перекрестке улиц Гагарина — Агалакова. Светофор перестанет работать с 3 до 7 августа», — пояснили в пресс-службе. Светофор будет отключен 3 августа с 9:00. Водителей просят учитывать изменения и быть внимательными при проезде на данном участке.

В Ленинском районе Челябинска с 3 до 7 августа будет отключен светофор на пересечении улицы Гагарина с улицей Агалакова. На участке дороги по улице Агалакова будут проводиться работы по реконструкции трассы, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги улицы Агалакова от улицы Гагарина до улицы Гранитной будет отключен светофор на перекрестке улиц Гагарина — Агалакова. Светофор перестанет работать с 3 до 7 августа», — пояснили в пресс-службе. Светофор будет отключен 3 августа с 9:00. Водителей просят учитывать изменения и быть внимательными при проезде на данном участке.