На перекрестке в Челябинске будет отключен светофор из-за ремонта дороги

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Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
Светофор будет отключен с 9:00 3 августа до 7 августа Фото:

В Ленинском районе Челябинска с 3 до 7 августа будет отключен светофор на пересечении улицы Гагарина с улицей Агалакова. На участке дороги по улице Агалакова будут проводиться работы по реконструкции трассы, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги улицы Агалакова от улицы Гагарина до улицы Гранитной будет отключен светофор на перекрестке улиц Гагарина — Агалакова. Светофор перестанет работать с 3 до 7 августа», — пояснили в пресс-службе.

Светофор будет отключен 3 августа с 9:00. Водителей просят учитывать изменения и быть внимательными при проезде на данном участке.

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В Ленинском районе Челябинска с 3 до 7 августа будет отключен светофор на пересечении улицы Гагарина с улицей Агалакова. На участке дороги по улице Агалакова будут проводиться работы по реконструкции трассы, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги улицы Агалакова от улицы Гагарина до улицы Гранитной будет отключен светофор на перекрестке улиц Гагарина — Агалакова. Светофор перестанет работать с 3 до 7 августа», — пояснили в пресс-службе. Светофор будет отключен 3 августа с 9:00. Водителей просят учитывать изменения и быть внимательными при проезде на данном участке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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