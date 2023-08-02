На перекрестке в Челябинске будет отключен светофор из-за ремонта дороги

В Ленинском районе Челябинска с 3 до 7 августа будет отключен светофор на пересечении улицы Гагарина с улицей Агалакова. На участке дороги по улице Агалакова будут проводиться работы по реконструкции трассы, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги улицы Агалакова от улицы Гагарина до улицы Гранитной будет отключен светофор на перекрестке улиц Гагарина — Агалакова. Светофор перестанет работать с 3 до 7 августа», — пояснили в пресс-службе.
Светофор будет отключен 3 августа с 9:00. Водителей просят учитывать изменения и быть внимательными при проезде на данном участке.
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