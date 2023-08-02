NYT: ВСУ изменили тактику на фронте вопреки наставлениям НАТО

02 августа 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Ускоренное обучение в НАТО не пошло на пользу ВСУ, передает The New York Times Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернулись к оборонительной тактике в ходе конфликта с РФ. Киев отказался от американских методов ведения боевых действий с акцентом на артиллерийские обстрелы. «Украинская армия отказалась от американских боевых методов и вернулась к оборонительной тактике. Навыки американцев и стран НАТО не работают в конфликте с Россией», — передают американские журналисты в своем материале для газеты The New York Times. Они делают вывод, что смена тактики свидетельствует о неоправданных надеждах со стороны Запада. Обучение, которое прошли украинские солдаты в НАТО, не оправдывало себя, как и иностранное вооружение, поставляемое Украине. Украинские бригады прошли ускоренный курс военного обучения в странах НАТО. Он составил не более шести недель. Все это, как и ряд других ошибок, привело к тому, что ВСУ были отброшены российскими силами в начале контрнаступления. В администрации президента США Джо Байдена изначально надеялись показать России, что американская тактика превосходит российскую, но им это не удалось. Провальное обучения ВСУ в НАТО отметили и в Великобритании. Журналисты подчеркнули, что ускоренное курс обучения не пошел на пользу украинским солдатам. Киев продолжает совершать ошибки во время собственного контрнаступления. За два месяца они несколько раз меняли свою тактику. В то же время российские бригады улучшили свое тактическое положение, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернулись к оборонительной тактике в ходе конфликта с РФ. Киев отказался от американских методов ведения боевых действий с акцентом на артиллерийские обстрелы. «Украинская армия отказалась от американских боевых методов и вернулась к оборонительной тактике. Навыки американцев и стран НАТО не работают в конфликте с Россией», — передают американские журналисты в своем материале для газеты The New York Times. Они делают вывод, что смена тактики свидетельствует о неоправданных надеждах со стороны Запада. Обучение, которое прошли украинские солдаты в НАТО, не оправдывало себя, как и иностранное вооружение, поставляемое Украине. Украинские бригады прошли ускоренный курс военного обучения в странах НАТО. Он составил не более шести недель. Все это, как и ряд других ошибок, привело к тому, что ВСУ были отброшены российскими силами в начале контрнаступления. В администрации президента США Джо Байдена изначально надеялись показать России, что американская тактика превосходит российскую, но им это не удалось. Провальное обучения ВСУ в НАТО отметили и в Великобритании. Журналисты подчеркнули, что ускоренное курс обучения не пошел на пользу украинским солдатам. Киев продолжает совершать ошибки во время собственного контрнаступления. За два месяца они несколько раз меняли свою тактику. В то же время российские бригады улучшили свое тактическое положение, передает RT.