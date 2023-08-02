Суд вступился за депутатов из ХМАО, допустивших ошибки в декларациях

03 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Нижневартовский горсуд отменил взыскания местным депутатам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нижневартовский городской суд отменил решение думы, которая вынесла предупреждение шести депутатам, допустившим ошибки в декларациях. Прокуратура подала иск о нарушении регламента, и судья встала на ее сторону, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Судье не понравилось, что голосование по вопросу деклараций было заочным, и она отменила его итоги. Получат ли взыскания депутаты, „забывшие“ про свои элитные автомобили, прицепы и проценты по вкладам, решится на осенней сессии гордумы», — сообщает журналист агентства. Предупреждения были вынесены депутатам-единороссам Дмитрию Великому, Елене Власюк, Светлане Зворыгиной, Анатолию Лисину и Эльвире Панфиловой, а также члену фракции КПРФ Анатолию Кристе. Сам коммунист в разговоре с журналистом агентства пояснил, почему считает наказание несправедливым. «Я узнал о зачислении средств уже после подачи декларации. И мое нарушение не такое значительное, как не указанные в декларации прицеп или автомобиль за несколько миллионов рублей», — поделился политик. Судья в резолютивной части решения отменила взыскания и указала, что вопрос должен быть рассмотрен в надлежащем порядке. В аппарате думы корреспонденту URA.RU в ответ на вопрос, планируется ли обжалование решения, сказали, что пока этот вопрос не обсуждался, но пообещали прокомментировать позже. Ранее URA.RU писало о вскрывшихся незадекларированных доходах депутата Кристы. Их обнаружил аппарат губернатора Югры в ходе проверки деклараций за 2021 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нижневартовский городской суд отменил решение думы, которая вынесла предупреждение шести депутатам, допустившим ошибки в декларациях. Прокуратура подала иск о нарушении регламента, и судья встала на ее сторону, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Судье не понравилось, что голосование по вопросу деклараций было заочным, и она отменила его итоги. Получат ли взыскания депутаты, „забывшие“ про свои элитные автомобили, прицепы и проценты по вкладам, решится на осенней сессии гордумы», — сообщает журналист агентства. Предупреждения были вынесены депутатам-единороссам Дмитрию Великому, Елене Власюк, Светлане Зворыгиной, Анатолию Лисину и Эльвире Панфиловой, а также члену фракции КПРФ Анатолию Кристе. Сам коммунист в разговоре с журналистом агентства пояснил, почему считает наказание несправедливым. «Я узнал о зачислении средств уже после подачи декларации. И мое нарушение не такое значительное, как не указанные в декларации прицеп или автомобиль за несколько миллионов рублей», — поделился политик. Судья в резолютивной части решения отменила взыскания и указала, что вопрос должен быть рассмотрен в надлежащем порядке. В аппарате думы корреспонденту URA.RU в ответ на вопрос, планируется ли обжалование решения, сказали, что пока этот вопрос не обсуждался, но пообещали прокомментировать позже. Ранее URA.RU писало о вскрывшихся незадекларированных доходах депутата Кристы. Их обнаружил аппарат губернатора Югры в ходе проверки деклараций за 2021 год.