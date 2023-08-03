Мишустин заявил о готовности законопроекта о капремонте

Мишустин: правительство РФ подготовило законопроект о совершенствовании проведения капремонта
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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что законопроект позволит улучшить качество капремонта в стране Фото:

Российское правительство подготовило законопроект, направленный на совершенствование проведения капремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров.

«Эти законодательные изменения позволят <…> обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах. [Также они позволят] повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев таких домов», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция выступления премьер-министра велась на телеканале «Россия-24».

По его словам, в стране начнут вести реестр протоколов собрания собственников, решившие провести капремонт. Специалисты будут контролировать этот процесс, а результаты вносить в систему ЖКХ.

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Российское правительство подготовило законопроект, направленный на совершенствование проведения капремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. «Эти законодательные изменения позволят <…> обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах. [Также они позволят] повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев таких домов», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция выступления премьер-министра велась на телеканале «Россия-24». По его словам, в стране начнут вести реестр протоколов собрания собственников, решившие провести капремонт. Специалисты будут контролировать этот процесс, а результаты вносить в систему ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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