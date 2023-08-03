Мишустин заявил о готовности законопроекта о капремонте

Российское правительство подготовило законопроект, направленный на совершенствование проведения капремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров.
«Эти законодательные изменения позволят <…> обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах. [Также они позволят] повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев таких домов», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция выступления премьер-министра велась на телеканале «Россия-24».
По его словам, в стране начнут вести реестр протоколов собрания собственников, решившие провести капремонт. Специалисты будут контролировать этот процесс, а результаты вносить в систему ЖКХ.
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