Губернатор Текслер побывал на открытии чемпионата РФ по легкой атлетике в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Легкая Атлетика Текслер. Челябинск
Алесей Текслер пришел на открытие в сопровождении известных спортсменов Фото:

Губернатор Алексей Текслер 3 августа принял участие в церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике. На чемпионат приехала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Ирина Привалова, передает корреспондент URA.RU.

«Легкую атлетику не зря называют „Королевой спорта“. Я уверен, что спортсмены порадуют нас высокими результатами», — заявил на церемонии открытия Текслер.

Перед церемонией открытия провели забег среди мужчин. Также состоялись финалы соревнований по ходьбе на 10 км, толканию ядра и бегу на 100 м. О том, что чемпионат может пройти в Челябинске, стало известно летом 2022 года. Текслер поддержал предложение о проведении турнира в регионе и поручил реконструировать стадион к началу соревнований.

Легкая Атлетика Текслер. Челябинск
Алексей Текслер уверен, что спортсмены покажут высокие результаты
Фото:
Легкая Атлетика Текслер. Челябинск
Зрителям и спортсменам устроили спортивный праздник
Фото:
Легкая Атлетика Текслер. Челябинск
После участия в церемонии открытия Василий Мизинов завоевал первое золото турнира
Фото:

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Губернатор Алексей Текслер 3 августа принял участие в церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике. На чемпионат приехала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Ирина Привалова, передает корреспондент URA.RU. «Легкую атлетику не зря называют „Королевой спорта“. Я уверен, что спортсмены порадуют нас высокими результатами», — заявил на церемонии открытия Текслер. Перед церемонией открытия провели забег среди мужчин. Также состоялись финалы соревнований по ходьбе на 10 км, толканию ядра и бегу на 100 м. О том, что чемпионат может пройти в Челябинске, стало известно летом 2022 года. Текслер поддержал предложение о проведении турнира в регионе и поручил реконструировать стадион к началу соревнований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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