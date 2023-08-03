Губернатор Алексей Текслер 3 августа принял участие в церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике. На чемпионат приехала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Ирина Привалова, передает корреспондент URA.RU.
«Легкую атлетику не зря называют „Королевой спорта“. Я уверен, что спортсмены порадуют нас высокими результатами», — заявил на церемонии открытия Текслер.
Перед церемонией открытия провели забег среди мужчин. Также состоялись финалы соревнований по ходьбе на 10 км, толканию ядра и бегу на 100 м. О том, что чемпионат может пройти в Челябинске, стало известно летом 2022 года. Текслер поддержал предложение о проведении турнира в регионе и поручил реконструировать стадион к началу соревнований.
Алексей Текслер уверен, что спортсмены покажут высокие результаты
Губернатор Алексей Текслер 3 августа принял участие в церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике. На чемпионат приехала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Ирина Привалова, передает корреспондент URA.RU. «Легкую атлетику не зря называют „Королевой спорта“. Я уверен, что спортсмены порадуют нас высокими результатами», — заявил на церемонии открытия Текслер. Перед церемонией открытия провели забег среди мужчин. Также состоялись финалы соревнований по ходьбе на 10 км, толканию ядра и бегу на 100 м. О том, что чемпионат может пройти в Челябинске, стало известно летом 2022 года. Текслер поддержал предложение о проведении турнира в регионе и поручил реконструировать стадион к началу соревнований.