Губернатор Текслер побывал на открытии чемпионата РФ по легкой атлетике в Челябинске. Фото, видео

03 августа 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Алесей Текслер пришел на открытие в сопровождении известных спортсменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 3 августа принял участие в церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике. На чемпионат приехала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Ирина Привалова, передает корреспондент URA.RU. «Легкую атлетику не зря называют „Королевой спорта“. Я уверен, что спортсмены порадуют нас высокими результатами», — заявил на церемонии открытия Текслер. Перед церемонией открытия провели забег среди мужчин. Также состоялись финалы соревнований по ходьбе на 10 км, толканию ядра и бегу на 100 м. О том, что чемпионат может пройти в Челябинске, стало известно летом 2022 года. Текслер поддержал предложение о проведении турнира в регионе и поручил реконструировать стадион к началу соревнований. Алексей Текслер уверен, что спортсмены покажут высокие результаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зрителям и спортсменам устроили спортивный праздник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После участия в церемонии открытия Василий Мизинов завоевал первое золото турнира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 3 августа принял участие в церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике. На чемпионат приехала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Ирина Привалова, передает корреспондент URA.RU. «Легкую атлетику не зря называют „Королевой спорта“. Я уверен, что спортсмены порадуют нас высокими результатами», — заявил на церемонии открытия Текслер. Перед церемонией открытия провели забег среди мужчин. Также состоялись финалы соревнований по ходьбе на 10 км, толканию ядра и бегу на 100 м. О том, что чемпионат может пройти в Челябинске, стало известно летом 2022 года. Текслер поддержал предложение о проведении турнира в регионе и поручил реконструировать стадион к началу соревнований.