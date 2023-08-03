В Кольцово на 11 часов задержали вылет самолета компании Red Wings в Казахстан

Пассажирам Red Wings задержали рейс на 11 часов
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 11 часов задержали вылет самолета компании Red Wings в Астану (Казахстан). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Самолет должен был вылететь в 05.55. Рейс ожидают 86 пассажиров. Клиентов разместили в гостинице. Транспортная прокуратура осуществляет полный контроль за оказанием услуг пассажирам», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало о том, что в Ереване (Армения) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург. Пассажирам пришлось ожидать рейс 2 часа 45 минут. Авиалайнер должен был прилететь 4 августа в 00:35.
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