В Кольцово на 11 часов задержали вылет самолета компании Red Wings в Казахстан 04 августа 2023 в 11:32 Размер текста - 17 + Пассажирам Red Wings задержали рейс на 11 часов Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 11 часов задержали вылет самолета компании Red Wings в Астану (Казахстан). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Самолет должен был вылететь в 05.55. Рейс ожидают 86 пассажиров. Клиентов разместили в гостинице. Транспортная прокуратура осуществляет полный контроль за оказанием услуг пассажирам», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Ереване (Армения) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург. Пассажирам пришлось ожидать рейс 2 часа 45 минут. Авиалайнер должен был прилететь 4 августа в 00:35. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 11 часов задержали вылет самолета компании Red Wings в Астану (Казахстан). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Самолет должен был вылететь в 05.55. Рейс ожидают 86 пассажиров. Клиентов разместили в гостинице. Транспортная прокуратура осуществляет полный контроль за оказанием услуг пассажирам», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Ереване (Армения) задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург. Пассажирам пришлось ожидать рейс 2 часа 45 минут. Авиалайнер должен был прилететь 4 августа в 00:35. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям