Путин лишил денег иностранцев, работающих против России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке денег и имущества иностранных граждан, попавших под российские санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Под блокируемыми лицами понимаются иностранные государства или организации, <…> юридические лица, подконтрольные иностранными государствами. <…> Экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций», —
В документе отмечается, что после введения ограничений со стороны РФ в адрес юридических лиц, у них будут заблокированы денежные средства и имущество. Отмечается, что такие меры могут применяться в случае недружественных действий тех государств, которые угрожают национальной безопасности России.
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