Путин лишил денег иностранцев, работающих против России

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал законопроект, разрешающий блокировку денег и имущества у иностранцев Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке денег и имущества иностранных граждан, попавших под российские санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Под блокируемыми лицами понимаются иностранные государства или организации, <…> юридические лица, подконтрольные иностранными государствами. <…> Экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций», — отмечается в документе.

В документе отмечается, что после введения ограничений со стороны РФ в адрес юридических лиц, у них будут заблокированы денежные средства и имущество. Отмечается, что такие меры могут применяться в случае недружественных действий тех государств, которые угрожают национальной безопасности России.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке денег и имущества иностранных граждан, попавших под российские санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Под блокируемыми лицами понимаются иностранные государства или организации, <…> юридические лица, подконтрольные иностранными государствами. <…> Экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций», — отмечается в документе. В документе отмечается, что после введения ограничений со стороны РФ в адрес юридических лиц, у них будут заблокированы денежные средства и имущество. Отмечается, что такие меры могут применяться в случае недружественных действий тех государств, которые угрожают национальной безопасности России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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