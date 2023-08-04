ГИБДД ликвидировали последствия ливня на челябинском отрезке трассы М5. Фото, видео

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Дождь Курган, автомобиль в луже, дорога затоплена, дождь
Сотрудники ГИБДД откачали воду с трассы и освободили проезд Фото:

Сотрудники Управления ГИБДД России по Челябинской области ликвидировали последствия ливня на отрезке трассы М5 в Ашинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ликвидированы последствия после обильных осадков в виде дождя на 1562 км автодороги „Москва — Челябинск“ на территории Ашинского района. Госавтоинспекция напоминает, что на данном участке дороги идет капитальный ремонт», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве добавили, что из-за ливней на дороге образовался застой воды, который оперативно откачали. Сотрудники областного ГИБДД в предстоящие сутки продолжат дежурить на данном участке трассы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. На территории Челябинской области 4 августа в отдельных районах области ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сильные ливни и крупный град.

На челябинском отрезке трассы М5 оперативно расчистили дорогу
На челябинском отрезке трассы М5 оперативно расчистили дорогу

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Сотрудники Управления ГИБДД России по Челябинской области ликвидировали последствия ливня на отрезке трассы М5 в Ашинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Ликвидированы последствия после обильных осадков в виде дождя на 1562 км автодороги „Москва — Челябинск“ на территории Ашинского района. Госавтоинспекция напоминает, что на данном участке дороги идет капитальный ремонт», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что из-за ливней на дороге образовался застой воды, который оперативно откачали. Сотрудники областного ГИБДД в предстоящие сутки продолжат дежурить на данном участке трассы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. На территории Челябинской области 4 августа в отдельных районах области ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сильные ливни и крупный град.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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