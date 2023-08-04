ГИБДД ликвидировали последствия ливня на челябинском отрезке трассы М5. Фото, видео

04 августа 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД откачали воду с трассы и освободили проезд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудники Управления ГИБДД России по Челябинской области ликвидировали последствия ливня на отрезке трассы М5 в Ашинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Ликвидированы последствия после обильных осадков в виде дождя на 1562 км автодороги „Москва — Челябинск“ на территории Ашинского района. Госавтоинспекция напоминает, что на данном участке дороги идет капитальный ремонт», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что из-за ливней на дороге образовался застой воды, который оперативно откачали. Сотрудники областного ГИБДД в предстоящие сутки продолжат дежурить на данном участке трассы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. На территории Челябинской области 4 августа в отдельных районах области ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сильные ливни и крупный град. На челябинском отрезке трассы М5 оперативно расчистили дорогу Официальная страница ГИБДД по Челябинской области в соцсети ВКонтакте, https://vk.com/ugibdd_174

Сотрудники Управления ГИБДД России по Челябинской области ликвидировали последствия ливня на отрезке трассы М5 в Ашинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Ликвидированы последствия после обильных осадков в виде дождя на 1562 км автодороги „Москва — Челябинск“ на территории Ашинского района. Госавтоинспекция напоминает, что на данном участке дороги идет капитальный ремонт», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что из-за ливней на дороге образовался застой воды, который оперативно откачали. Сотрудники областного ГИБДД в предстоящие сутки продолжат дежурить на данном участке трассы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. На территории Челябинской области 4 августа в отдельных районах области ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сильные ливни и крупный град.