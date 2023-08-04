Во время грозы на озере выпал необычный град
Жители Снежинска (Челябинская область) сфотографировали град, который напоминает бриллианты. Снимками они поделились в соцсетях.
«Сегодня на Иткуле (озеро недалеко от Снежинска — прим. ред.) с неба сыпались бриллианты», — сообщается в telegram-канале «Подслушано в Снежинске». Некоторые пользователи увидели в граде сходство с икрой.
Синоптики предупреждали, что 5 августа на территории Челябинской области возможны сильные грозы, ливни и град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.
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