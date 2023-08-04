04 августа 2023

В Снежинске выпал необычный град. Фото

Челябинцы сфотографировали град, похожий на бриллианты
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Главы Сургутского района Андрея Трубецкого в деревню Высокий Мыс. Сургут , пейзаж, погода, ливень, закат, дождь, стихия
Во время грозы на озере выпал необычный град Фото:

Жители Снежинска (Челябинская область) сфотографировали град, который напоминает бриллианты. Снимками они поделились в соцсетях.

«Сегодня на Иткуле (озеро недалеко от Снежинска — прим. ред.) с неба сыпались бриллианты», — сообщается в telegram-канале «Подслушано в Снежинске». Некоторые пользователи увидели в граде сходство с икрой.

Синоптики предупреждали, что 5 августа на территории Челябинской области возможны сильные грозы, ливни и град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

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Жители Снежинска (Челябинская область) сфотографировали град, который напоминает бриллианты. Снимками они поделились в соцсетях. «Сегодня на Иткуле (озеро недалеко от Снежинска — прим. ред.) с неба сыпались бриллианты», — сообщается в telegram-канале «Подслушано в Снежинске». Некоторые пользователи увидели в граде сходство с икрой. Синоптики предупреждали, что 5 августа на территории Челябинской области возможны сильные грозы, ливни и град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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