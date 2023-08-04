04 августа 2023

Синоптики предупредили челябинцев о грозах и ливнях

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
Непогода продержится в регионе до конца субботы Фото:

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 5 августа. В регионе ожидаются грозы и ливни, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.

«В ближайшие часы и до конца 5 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Местами пройдет град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ЕДДС.

Август, по прогнозам синоптиков, в Челябинской области будет дождливым. Температура воздуха днем составит 23-30 градусов, ночью — 15-18 градусов.

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 5 августа. В регионе ожидаются грозы и ливни, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «В ближайшие часы и до конца 5 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Местами пройдет град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ЕДДС. Август, по прогнозам синоптиков, в Челябинской области будет дождливым. Температура воздуха днем составит 23-30 градусов, ночью — 15-18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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