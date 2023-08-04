Синоптики предупредили челябинцев о грозах и ливнях

Непогода продержится в регионе до конца субботы
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 5 августа. В регионе ожидаются грозы и ливни, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.
«В ближайшие часы и до конца 5 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Местами пройдет град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ЕДДС.
Август, по прогнозам синоптиков, в Челябинской области будет дождливым. Температура воздуха днем составит 23-30 градусов, ночью — 15-18 градусов.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.