МИД Польши высказался о будущем с Россией

Польша не будет разрывать дипломатические отношения с Россией, но закроет российское генконсульство в Гданьске после новых «диверсий», якобы совершенных российской стороной и активно приписываемых ей Западом. Об этом сообщил глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский.
«Нет, не рассматриваем», — сказал Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt. Так он ответил на вопрос, готова ли Польша полностью разорвать отношения с Россией. При этом глава МИД добавил, что готов закрыть последнее консульство РФ в Гданьске, как раньше это сделали с консульствами в Познани и Кракове. Это, по его словам, станет ответом на якобы агрессию со стороны России.
После начала СВО Польша активно выдворяла российских дипломатов. Всего с 2022 года произошло около 10 высылок сотрудников иностранных дипмиссий, из Польши выслали около 80 дипломатов. В 2022-2023 годах сотрудники Польши переобрудовали здания российской дипломатической собственности в Варшаве, среди них: жилой комплекс, база отдыха и школа при посольстве РФ. В последующие года польские власти закрыли российские консульства в Познани и Кракове, реагируя таким образом на бездоказательные обвинения диверсиях. Сейчас Сикорский ссылается на последнее обвинение в адрес РФ, когда в Польшу вторглись 19 неопознанных беспилотников. Польские власти заявили, что аппараты якобы российские, при этом доказательств предоставлено не было. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что БПЛА были запущены с территории Украины и были предназначены для эскалации отношений Москвы и Запада.
