Последний раз пенсионерку видели 6 августа (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 84-летнюю Римму Серегину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась, нуждается в медицинской помощи», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз свердловчанку видели 6 августа, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Римму или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (95З) 606-98-87.