06 августа 2023

В Каменске-Уральском ищут пропавшую 84-летнюю пенсионерку, нуждающуюся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, пенсионерка, старушка, старость, табуретка, передвижение, немощность
Последний раз пенсионерку видели 6 августа (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 84-летнюю Римму Серегину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась, нуждается в медицинской помощи», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз свердловчанку видели 6 августа, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Римму или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (95З) 606-98-87.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 84-летнюю Римму Серегину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась, нуждается в медицинской помощи», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз свердловчанку видели 6 августа, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Римму или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (95З) 606-98-87.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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