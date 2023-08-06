06 августа 2023
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Власти Ханты-Мансийска планируют построить приют для животных за 70 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для животных. Курган
В приюте будет размещено 110 вольеров для животных Фото:

В Ханты-Мансийске до конца года планируется построить приют для животных. Согласно данным аукциона на портале госзакупок, администрация города заплатит исполнителю более 70 миллионов рублей.

«Объект закупки — выполнение проектно-изыскательских работ и создание объекта капитального строительства: „Приют для животных в городе Ханты-Мансийске“. Цена контракта — 70 256 528,40. Срок — до 31.12.2023 года», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки».

В приюте будет размещено 110 вольеров для животных, зона карантина, административно-бытовой корпус, дезинфекционный барьер, контейнерная площадка для мусора и отходов и крематор. Подрядчик также должен осуществить благоустройство и озеленение территории.

Ранее в Пыть-Яхе региональное отделение «Общероссийского народного фронта» выявило приют, в котором собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Там теснота, отлов, стерилизация и другие процедуры проводятся с нарушением законодательства, из документов непонятно, сколько на самом деле животных содержится, как проводится утилизация останков погибших особей. Список всех нарушений составлен на шести листах.

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В Ханты-Мансийске до конца года планируется построить приют для животных. Согласно данным аукциона на портале госзакупок, администрация города заплатит исполнителю более 70 миллионов рублей. «Объект закупки — выполнение проектно-изыскательских работ и создание объекта капитального строительства: „Приют для животных в городе Ханты-Мансийске“. Цена контракта — 70 256 528,40. Срок — до 31.12.2023 года», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». В приюте будет размещено 110 вольеров для животных, зона карантина, административно-бытовой корпус, дезинфекционный барьер, контейнерная площадка для мусора и отходов и крематор. Подрядчик также должен осуществить благоустройство и озеленение территории. Ранее в Пыть-Яхе региональное отделение «Общероссийского народного фронта» выявило приют, в котором собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Там теснота, отлов, стерилизация и другие процедуры проводятся с нарушением законодательства, из документов непонятно, сколько на самом деле животных содержится, как проводится утилизация останков погибших особей. Список всех нарушений составлен на шести листах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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