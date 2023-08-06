В Пермском крае пассажирский автобус, следующий по маршруту «Пермь — Соль-Илецк», сгорел на трассе. По предварительным данным СМИ никто не пострадал, но автобус выгорел полностью.
«Сегодня утром на трассе Оса — Юго-Камский сгорел автобус, следующий по маршруту 979 Пермь- Соль-Илецк. По предварительной информации обошлось без пострадавших», — пишет telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».
В ГУ МЧС России по Пермскому краю обещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в июне автобус загорелся на ходу в центре Перми.
Обновлено: в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что ЧП случилось 6 августа в 6:08. Возгорание произошло при движении автобуса. Предварительная причина — неисправность узлов и механизмов транспортного средства.
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