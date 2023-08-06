06 августа 2023
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В Пермском крае на трассе сгорел междугородний автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус, сгоревший автобус
Автобус выгорел полностью (архивное фото) Фото:

В Пермском крае пассажирский автобус, следующий по маршруту «Пермь — Соль-Илецк», сгорел на трассе. По предварительным данным СМИ никто не пострадал, но автобус выгорел полностью.

«Сегодня утром на трассе Оса — Юго-Камский сгорел автобус, следующий по маршруту 979 Пермь- Соль-Илецк. По предварительной информации обошлось без пострадавших», — пишет telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».

В ГУ МЧС России по Пермскому краю обещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в июне автобус загорелся на ходу в центре Перми.

Обновлено: в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что ЧП случилось 6 августа в 6:08. Возгорание произошло при движении автобуса. Предварительная причина — неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Пожар начался в задней части автобуса
Пожар начался в задней части автобуса
Автобус выгорел полностью
Автобус выгорел полностью

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В Пермском крае пассажирский автобус, следующий по маршруту «Пермь — Соль-Илецк», сгорел на трассе. По предварительным данным СМИ никто не пострадал, но автобус выгорел полностью. «Сегодня утром на трассе Оса — Юго-Камский сгорел автобус, следующий по маршруту 979 Пермь- Соль-Илецк. По предварительной информации обошлось без пострадавших», — пишет telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости». В ГУ МЧС России по Пермскому краю обещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в июне автобус загорелся на ходу в центре Перми. Обновлено: в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что ЧП случилось 6 августа в 6:08. Возгорание произошло при движении автобуса. Предварительная причина — неисправность узлов и механизмов транспортного средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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