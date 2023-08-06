Дочка «Газпрома» продает железнодорожные пути в ХМАО со скидкой

Филиал ОГК-2 в Сургуте, к которому относится Сургутская ГРЭС-1 (управляющая компания — «Газпром Энергохолдинг»), продает железнодорожные пути в ХМАО почти на два миллиона дешевле, чем годом ранее. Организатор аукциона сообщил агентству, что в этом году транспортный путь стоит 5, 5 млн рублей, а прежде его продавали за 7,5 миллионов.
«Продается железнодорожный путь на территории промзоны ГРЭС-2, ведущий к блоку реагентного хозяйства (БРХ) Сургутской ГРЭС-1. Начальная цена — 5 498 000 рублей, в прошлом году объект продавали за 7 475 000 рублей», — сообщил продавец.
Железнодорожные пути расположены в поселке Кедровый недалеко от Сургута. В прошлом году покупателей на объект не нашлось, поэтому продавец занчительно снизил цену. Сейчас организаторы аукциона рассматривают поступившие на торги заявки.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставили на торги Восточно-Панлорское месторождение нефти с дисконтом. Начальная цена на аукционе снизилась на 13 млн рублей.
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