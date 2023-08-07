В магазинах Екатеринбурга подскочили цены на колбасы и сосиски

Цены на сосиски и колбасы в Екатеринбурге выросли почти на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , колбаса, мясокомбинат
В Екатеринбурге подорожал килограмм колбас и сосисок Фото:

За последние полгода в екатеринбургских магазинах подорожали вареные колбасы в среднем на 8,21% и сосиски на 7,6%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда».

С февраля по июль 2023 года в Екатеринбурге подорожал килограмм вареной колбасы с 475 до 514 рублей (+8,21%), сырокопченая колбаса выросла в цене в среднем на 9%. За килограмм придется заплатить 1000 рублей вместо 910. Прирост цен на сосиски составил 7,6%: с 558 до 603 рублей. Килограмм сервелата теперь стоит 826 рублей (+12), шесть месяцев назад мясной деликатес стоил 735 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в среднем на 13% выросли цены на фрукты. Динамикой роста отличились лимоны, лаймы, мандарины, киви и яблоки.

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За последние полгода в екатеринбургских магазинах подорожали вареные колбасы в среднем на 8,21% и сосиски на 7,6%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». С февраля по июль 2023 года в Екатеринбурге подорожал килограмм вареной колбасы с 475 до 514 рублей (+8,21%), сырокопченая колбаса выросла в цене в среднем на 9%. За килограмм придется заплатить 1000 рублей вместо 910. Прирост цен на сосиски составил 7,6%: с 558 до 603 рублей. Килограмм сервелата теперь стоит 826 рублей (+12), шесть месяцев назад мясной деликатес стоил 735 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в среднем на 13% выросли цены на фрукты. Динамикой роста отличились лимоны, лаймы, мандарины, киви и яблоки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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