В магазинах Екатеринбурга подскочили цены на колбасы и сосиски

Цены на сосиски и колбасы в Екатеринбурге выросли почти на 10%

07 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге подорожал килограмм колбас и сосисок Фото: Алексей Андронов © URA.RU За последние полгода в екатеринбургских магазинах подорожали вареные колбасы в среднем на 8,21% и сосиски на 7,6%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». С февраля по июль 2023 года в Екатеринбурге подорожал килограмм вареной колбасы с 475 до 514 рублей (+8,21%), сырокопченая колбаса выросла в цене в среднем на 9%. За килограмм придется заплатить 1000 рублей вместо 910. Прирост цен на сосиски составил 7,6%: с 558 до 603 рублей. Килограмм сервелата теперь стоит 826 рублей (+12), шесть месяцев назад мясной деликатес стоил 735 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в среднем на 13% выросли цены на фрукты. Динамикой роста отличились лимоны, лаймы, мандарины, киви и яблоки.

За последние полгода в екатеринбургских магазинах подорожали вареные колбасы в среднем на 8,21% и сосиски на 7,6%. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». С февраля по июль 2023 года в Екатеринбурге подорожал килограмм вареной колбасы с 475 до 514 рублей (+8,21%), сырокопченая колбаса выросла в цене в среднем на 9%. За килограмм придется заплатить 1000 рублей вместо 910. Прирост цен на сосиски составил 7,6%: с 558 до 603 рублей. Килограмм сервелата теперь стоит 826 рублей (+12), шесть месяцев назад мясной деликатес стоил 735 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в среднем на 13% выросли цены на фрукты. Динамикой роста отличились лимоны, лаймы, мандарины, киви и яблоки.