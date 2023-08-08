Shot: состояние Лады Дэнс ухудшилось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Лада Дэнс дышит с трудом, сообщает Shot Фото:

Состояние певицы Лады Дэнс (Лада Волкова), которая несколько дней назад попала в аварию в Москве, ухудшилось — она с трудом дышит. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что ночью ей провели операцию, после которой певице стало плохо.


«Состояние Лады Дэнс ухудшилось. Она с трудом дышит и почти не говорит», — пишет telegram-канал. После операции на лице, чтобы оптимизировать раны, к певице не пускают родных, чтобы не тревожить.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состояние певицы Лады Дэнс (Лада Волкова), которая несколько дней назад попала в аварию в Москве, ухудшилось — она с трудом дышит. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что ночью ей провели операцию, после которой певице стало плохо. «Состояние Лады Дэнс ухудшилось. Она с трудом дышит и почти не говорит», — пишет telegram-канал. После операции на лице, чтобы оптимизировать раны, к певице не пускают родных, чтобы не тревожить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...