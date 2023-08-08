Shot: состояние Лады Дэнс ухудшилось

08 августа 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Лада Дэнс дышит с трудом, сообщает Shot Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Состояние певицы Лады Дэнс (Лада Волкова), которая несколько дней назад попала в аварию в Москве, ухудшилось — она с трудом дышит. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что ночью ей провели операцию, после которой певице стало плохо.

«Состояние Лады Дэнс ухудшилось. Она с трудом дышит и почти не говорит», — пишет telegram-канал. После операции на лице, чтобы оптимизировать раны, к певице не пускают родных, чтобы не тревожить.

Состояние певицы Лады Дэнс (Лада Волкова), которая несколько дней назад попала в аварию в Москве, ухудшилось — она с трудом дышит. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что ночью ей провели операцию, после которой певице стало плохо. «Состояние Лады Дэнс ухудшилось. Она с трудом дышит и почти не говорит», — пишет telegram-канал. После операции на лице, чтобы оптимизировать раны, к певице не пускают родных, чтобы не тревожить.