Shot: состояние Лады Дэнс ухудшилось

Лада Дэнс дышит с трудом, сообщает Shot
Состояние певицы Лады Дэнс (Лада Волкова), которая несколько дней назад попала в аварию в Москве, ухудшилось — она с трудом дышит. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что ночью ей провели операцию, после которой певице стало плохо.
«Состояние Лады Дэнс ухудшилось. Она с трудом дышит и почти не говорит», — пишет telegram-канал. После операции на лице, чтобы оптимизировать раны, к певице не пускают родных, чтобы не тревожить.
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