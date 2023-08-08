Старинный особняк в Екатеринбурге стал объектом внимания рестораторов

В Екатеринбурге в конце 2023 года откроется ресторан в старинном особняке Флоринского

08 августа 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Уже к Новому году горожане смогут ужинать в старинном купеческом доме Фото: Александр Мамаев © URA.RU В доме купца Флоринского на улице Сакко и Ванцетти, 69 в Екатеринбурге в конце 2023 года откроется ресторан. Какие у заведения будут название, концепция и кухня — пока держится в секрете. Реконструкция жилого дома занимается «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА). Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь ДДА Александр Оводов. «По графику начало операционной деятельности запланировано на четвертый квартал 2023 года. Мы надеемся, что сроки будут соблюдены и через четыре с небольшим месяца — как раз в канун новогодних праздников — на одной из центральных улиц нашего города откроет свои двери новый, красивый ресторан в восстановленном особняке Флоринского», — рассказал Оводов. Планы на купеческий дом были у нескольких гастропроектов, которым была интересна уникальность объекта и его расположение. «За два года глобально ничего не поменялось — сейчас мы проводим интерьерно-монтажные работы уже с участием партнера. Есть четкое понимание, что мы делаем ресторан. Про его концепцию станет известно позже, сейчас у нас просто нет такой информации и нам самим не менее интересно, что там будет», — уточнили в ДДА. Дом купца Флоринского — это двухэтажный полукаменный особняк, он был построен в конце XIX века. Его восстановлением занимается «Деловой дом на Архиерейской». Компания имеет большой опыт в реставрации объектов культурного наследия. Например, лавка мещанина Бухонина на 8 марта, 24 и здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии уже были отреставрированы холдингом. Кроме этого, на международной выставке «Иннопром-2023» между администрация Екатеринбурга и ДДА было подписано соглашение, где указано, что партнеры займутся благоустройством и сохранением исторического культурного наследия города. На это потратят более восьми млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В доме купца Флоринского на улице Сакко и Ванцетти, 69 в Екатеринбурге в конце 2023 года откроется ресторан. Какие у заведения будут название, концепция и кухня — пока держится в секрете. Реконструкция жилого дома занимается «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА). Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь ДДА Александр Оводов. «По графику начало операционной деятельности запланировано на четвертый квартал 2023 года. Мы надеемся, что сроки будут соблюдены и через четыре с небольшим месяца — как раз в канун новогодних праздников — на одной из центральных улиц нашего города откроет свои двери новый, красивый ресторан в восстановленном особняке Флоринского», — рассказал Оводов. Планы на купеческий дом были у нескольких гастропроектов, которым была интересна уникальность объекта и его расположение. «За два года глобально ничего не поменялось — сейчас мы проводим интерьерно-монтажные работы уже с участием партнера. Есть четкое понимание, что мы делаем ресторан. Про его концепцию станет известно позже, сейчас у нас просто нет такой информации и нам самим не менее интересно, что там будет», — уточнили в ДДА. Дом купца Флоринского — это двухэтажный полукаменный особняк, он был построен в конце XIX века. Его восстановлением занимается «Деловой дом на Архиерейской». Компания имеет большой опыт в реставрации объектов культурного наследия. Например, лавка мещанина Бухонина на 8 марта, 24 и здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии уже были отреставрированы холдингом. Кроме этого, на международной выставке «Иннопром-2023» между администрация Екатеринбурга и ДДА было подписано соглашение, где указано, что партнеры займутся благоустройством и сохранением исторического культурного наследия города. На это потратят более восьми млрд рублей.