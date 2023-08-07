07 августа 2023

Тюменские власти заплатят миллионы за сохранение культурного наследия в Тобольске

В Тобольске ищут подрядчика, который составит проект по сохранению «Губернского музея»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Тобольск. Пермь, тобольск, губернский музей, сад ермака
Проект, за который заплатят 10 миллионов рублей, поможет сохранить старейший музей Западной Сибири Фото:

Тюменские власти ищут подрядчика, который составит проектную документацию по сохранению и обновлению здания старейшего музея в Западной Сибири. О том, что «Губернский музей» нуждается в особой защите, свидетельствует закупка, которую проводит на едином госпортале тюменское музейно-просветительское объединение.

«Лот № 32312653220, разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Здание губернского музея“. Заказчик — юменское музейно-просветительское объединение, заявки принимаются до 16 августа 2023 года. Начальная стоимость работ — 10,8 миллионов рублей», — сообщает единый портал госзакупок.

Подрядчику предстоит провести изыскательские работы и составить документ, в котором будут отражены все необходимые для сохранения музея меры. Проект нужно разработать до 31 августа 2024 года. Перед окончательным принятием документ должен быть одобрен государственной историко-культурной экспертизой.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти пытались продать разобранный на отдельные бревна объект культурного наследия. За стопку бревен, кучу кирпичей и пустой участок запросили цену в 13 миллионов рублей.

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Тюменские власти ищут подрядчика, который составит проектную документацию по сохранению и обновлению здания старейшего музея в Западной Сибири. О том, что «Губернский музей» нуждается в особой защите, свидетельствует закупка, которую проводит на едином госпортале тюменское музейно-просветительское объединение. «Лот № 32312653220, разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Здание губернского музея“. Заказчик — юменское музейно-просветительское объединение, заявки принимаются до 16 августа 2023 года. Начальная стоимость работ — 10,8 миллионов рублей», — сообщает единый портал госзакупок. Подрядчику предстоит провести изыскательские работы и составить документ, в котором будут отражены все необходимые для сохранения музея меры. Проект нужно разработать до 31 августа 2024 года. Перед окончательным принятием документ должен быть одобрен государственной историко-культурной экспертизой. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти пытались продать разобранный на отдельные бревна объект культурного наследия. За стопку бревен, кучу кирпичей и пустой участок запросили цену в 13 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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