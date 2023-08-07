В Перми из-за аварии с мусоровозом образовалась пробка в 9 баллов

В Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием мусоровоза и двух легковых машин. Грузовик врезался лоб в лоб с иномаркой, а сзади в легковушку врезалось отечественное авто. Кадры с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь». Из-за аварии на дороге образовалась длинная пробка.
ДТП произошло между школой №107 и Верхними Муллами на шоссе Космонавтов. На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, что у всех трех машин повреждены передние части, сильнее всего — у легковых авто.
Из-за аварии на данном участке дороге образовалась пробка в 8-9 баллов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась на шоссе Космонавтов от улицы Подлесная до Западного обхода Перми. В пресс-службе ГИБДД на момент публикации новости не смогли прокомментировать ситуацию.
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