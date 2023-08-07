В Перми из-за аварии с мусоровозом образовалась пробка в 9 баллов

08 августа 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Пробка растянулась на шоссе Космонавтов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием мусоровоза и двух легковых машин. Грузовик врезался лоб в лоб с иномаркой, а сзади в легковушку врезалось отечественное авто. Кадры с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь». Из-за аварии на дороге образовалась длинная пробка. ДТП произошло между школой №107 и Верхними Муллами на шоссе Космонавтов. На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, что у всех трех машин повреждены передние части, сильнее всего — у легковых авто. Из-за аварии на данном участке дороге образовалась пробка в 8-9 баллов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась на шоссе Космонавтов от улицы Подлесная до Западного обхода Перми. В пресс-службе ГИБДД на момент публикации новости не смогли прокомментировать ситуацию. ДТП произошло на шоссе Космонавтов Telegram-канал «ЧП Пермь» https://t.me/s/chp_59_perm

В Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием мусоровоза и двух легковых машин. Грузовик врезался лоб в лоб с иномаркой, а сзади в легковушку врезалось отечественное авто. Кадры с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь». Из-за аварии на дороге образовалась длинная пробка. ДТП произошло между школой №107 и Верхними Муллами на шоссе Космонавтов. На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, что у всех трех машин повреждены передние части, сильнее всего — у легковых авто. Из-за аварии на данном участке дороге образовалась пробка в 8-9 баллов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась на шоссе Космонавтов от улицы Подлесная до Западного обхода Перми. В пресс-службе ГИБДД на момент публикации новости не смогли прокомментировать ситуацию.