07 августа 2023

В Перми из-за аварии с мусоровозом образовалась пробка в 9 баллов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города Тобольск. Пермь, автотрасса, автомобильная пробка, ремонт дороги, реверсивное движение
Пробка растянулась на шоссе Космонавтов Фото:

В Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием мусоровоза и двух легковых машин. Грузовик врезался лоб в лоб с иномаркой, а сзади в легковушку врезалось отечественное авто. Кадры с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь». Из-за аварии на дороге образовалась длинная пробка.

ДТП произошло между школой №107 и Верхними Муллами на шоссе Космонавтов. На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, что у всех трех машин повреждены передние части, сильнее всего — у легковых авто.

Из-за аварии на данном участке дороге образовалась пробка в 8-9 баллов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась на шоссе Космонавтов от улицы Подлесная до Западного обхода Перми. В пресс-службе ГИБДД на момент публикации новости не смогли прокомментировать ситуацию.

ДТП произошло на шоссе Космонавтов
ДТП произошло на шоссе Космонавтов

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием мусоровоза и двух легковых машин. Грузовик врезался лоб в лоб с иномаркой, а сзади в легковушку врезалось отечественное авто. Кадры с места происшествия опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь». Из-за аварии на дороге образовалась длинная пробка. ДТП произошло между школой №107 и Верхними Муллами на шоссе Космонавтов. На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, что у всех трех машин повреждены передние части, сильнее всего — у легковых авто. Из-за аварии на данном участке дороге образовалась пробка в 8-9 баллов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась на шоссе Космонавтов от улицы Подлесная до Западного обхода Перми. В пресс-службе ГИБДД на момент публикации новости не смогли прокомментировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...