Поступок вооруженного дебошира в ХМАО осудили его земляки из Дагестана

08 августа 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Глава общественной организации осудил дебошира из Нижневартовска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство нижневартовской общественной организации «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова» негативно отреагировало на инцидент, в котором мужчина угрожал соседке по общежитию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава организации Магомед Курбанов. «Конечно, мы осуждаем данный инцидент. Это непростительно. Нельзя себя так вести, тем более с девушками. Мы связались с Раджабом и договорились с администрацией Нижневартовска. Вместе мы встретимся с этим человеком и проведем беседу, узнаем суть вопроса, что его сподвигло на такой поступок», — поделился общественник. Ранее URA.RU писало про инцидент с дебоширом из Нижневартовска, который из-за бытового конфликта с соседкой по общежитию выломал ей дверь и вышел во двор с пистолетом в руках. Полиция Нижневартовска отпустила мужчину, однако проверка по делу еще не окончена.

Руководство нижневартовской общественной организации «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова» негативно отреагировало на инцидент, в котором мужчина угрожал соседке по общежитию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава организации Магомед Курбанов. «Конечно, мы осуждаем данный инцидент. Это непростительно. Нельзя себя так вести, тем более с девушками. Мы связались с Раджабом и договорились с администрацией Нижневартовска. Вместе мы встретимся с этим человеком и проведем беседу, узнаем суть вопроса, что его сподвигло на такой поступок», — поделился общественник. Ранее URA.RU писало про инцидент с дебоширом из Нижневартовска, который из-за бытового конфликта с соседкой по общежитию выломал ей дверь и вышел во двор с пистолетом в руках. Полиция Нижневартовска отпустила мужчину, однако проверка по делу еще не окончена.