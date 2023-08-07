07 августа 2023

Поступок вооруженного дебошира в ХМАО осудили его земляки из Дагестана

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Москва, агрессия, коллекторы, насилие, дебошир, выбивание долгов, агрессия, дебош
Глава общественной организации осудил дебошира из Нижневартовска Фото:

Руководство нижневартовской общественной организации «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова» негативно отреагировало на инцидент, в котором мужчина угрожал соседке по общежитию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава организации Магомед Курбанов.

«Конечно, мы осуждаем данный инцидент. Это непростительно. Нельзя себя так вести, тем более с девушками. Мы связались с Раджабом и договорились с администрацией Нижневартовска. Вместе мы встретимся с этим человеком и проведем беседу, узнаем суть вопроса, что его сподвигло на такой поступок», — поделился общественник.

Ранее URA.RU писало про инцидент с дебоширом из Нижневартовска, который из-за бытового конфликта с соседкой по общежитию выломал ей дверь и вышел во двор с пистолетом в руках. Полиция Нижневартовска отпустила мужчину, однако проверка по делу еще не окончена.

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Руководство нижневартовской общественной организации «Национально-культурный центр народов Дагестана им. Расула Гамзатова» негативно отреагировало на инцидент, в котором мужчина угрожал соседке по общежитию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава организации Магомед Курбанов. «Конечно, мы осуждаем данный инцидент. Это непростительно. Нельзя себя так вести, тем более с девушками. Мы связались с Раджабом и договорились с администрацией Нижневартовска. Вместе мы встретимся с этим человеком и проведем беседу, узнаем суть вопроса, что его сподвигло на такой поступок», — поделился общественник. Ранее URA.RU писало про инцидент с дебоширом из Нижневартовска, который из-за бытового конфликта с соседкой по общежитию выломал ей дверь и вышел во двор с пистолетом в руках. Полиция Нижневартовска отпустила мужчину, однако проверка по делу еще не окончена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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