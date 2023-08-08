Челябинские силовики продолжили облаву на байкеров

Рейды по выявлению мотоциклистов-нарушителей проводятся на протяжении всего летнего периода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске сотрудники госавтоинспекции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений мотоциклистами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского ведомства, основной упор делается на гонщиков, чьи транспортные средства издают не соответствующий уровень шума.

«Особое внимание уделяется тем мотоциклистам, чья техника при передвижении превышает уровень шума. Как правило, данная проблема имеет место при наличии у транспортного средства нестандартной либо неисправной выхлопной системы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на исправление выхлопной системы у байкеров, нарушивших закон, есть три дня. После, если нарушения не будут устранены, мотоцикл снимут с учета, а самого гонщика могут привлечь к административной ответственности.

Такие же требования и санкции применяются к водителям автомобилей. Начальство полицейского главка не раз получало от граждан жалобы на шумных водителей. Руководитель областной полиции генерал-лейтенант Михаил Скоков поручил разобраться с проблемой и держит ситуацию на контроле.